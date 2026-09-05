Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Bandırmaspor, sahasında Boluspor'u ağırladı. Bandırmaspor, 17 Eylül Stadyumu'ndaki maçı 6-0'lık skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmada ev sahibi Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri 16 ve 33. dakikalarda Amidou Badji, 20 ve 24. dakikalarda Gianni Bruno ve 37 ile 79. dakikalarda Tosin Kehinde attı.
Bu sonucun ardından Bandırmaspor, ligde 9 puana yükseldi. Boluspor, ligde bu sezon oynadığı 6 maçta puan alamadı.
Ligin gelecek haftasında Bandırmaspor, Sarıyer deplasmanına gidecek. Boluspor, sahasında Pendikspor'u ağırlayacak.
Bu sonucun ardından Bandırmaspor, ligde 9 puana yükseldi. Boluspor, ligde bu sezon oynadığı 6 maçta puan alamadı.
Ligin gelecek haftasında Bandırmaspor, Sarıyer deplasmanına gidecek. Boluspor, sahasında Pendikspor'u ağırlayacak.