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Brentford-Sunderland
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Lens-Lorient
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Nice-Le Mans
21:45
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21:00
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Stoke City-Charlton Athletic
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Burnley-Bristol City
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Millwall-Bolton Wanderers
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Portsmouth-Cardiff City
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1-067'
05 Eylül
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1-068'
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22:00

Mehmet Akif Üstündağ: "Türkiye'de iş aramasın"

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. Karşılaşmanın ardından TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, rakip takımın koçuna yönelik sert açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 05 Eylül 2026 18:19
Fotoğraf: AA
Mehmet Akif Üstündağ: 'Türkiye'de iş aramasın'
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ay-yıldızlı ekip, yarın oynanacak finalde Polonya-İtalya karşılaşmasının galibiyle şampiyonluk mücadelesi verecek.

Maçın ardından Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, rakip takımın koçuna yönelik sert açıklamalarda bulundu.

"BUNDAN SONRA TÜRKİYE'DE İŞ ARAMASIN"

Üstündağ, "Bir şeyin daha altını çizmek istiyorum. Bu ülkeden ekmek yiyorsunuz. Bu ülkeden yatırım yapıyorsunuz. Ve bu ülkenin milli takımında ve kulüplerinde görev almak için gayret sarf edip istekte, arzuda ve araya devreye sokmadığınız kimseler kalmayacak.

Ama bugün sizi geçmişte de bağrına basan taraftarın önünde, bu ülkenin önünde, rakip takımın koçu için söylüyorum: Sen bugün burada yaptığın bu provokatif hareketler ve ihanetten dolayı bence bundan sonra da Türkiye'de iş aramasın, diyorum. Çok kırgınız bu olmamalıydı" ifadelerini kullandı.

"BU HAREKETLER HİÇ YAKIŞMADI"

Yaklaşık bir aydır konuya ilişkin açıklama yapmadıklarını belirten Üstündağ, "Bu hareketler hiç yakışmadı. 1 aydır hiç sustuk, ilk defa konuşuyorum. Ekibim de dahil ilk defa konuşuyoruz" dedi.

DEVŞİRME TARTIŞMASINA YANIT

Üstündağ, devşirme oyuncularla ilgili söylemlere de tepki göstererek, "Neydi? Efendim, 'Yok devşirme olmuş da...' Soruyorum, Boskovic acaba Sırp mı? Ablası hala Bosna'nın kaptanı. Kurtagic acaba nereli? Ve Vargas'ı son gecede, pasaportu hala Sırp... Madem böyle bakış açın böyleydi, niye pasaportunu Sırp, Sırbistan pasaportu yaptın ve o takıma almak için niye bu kadar gayret sarf ettin?" ifadelerini kullandı.

"TAKIM SAHADA CEVABINI VERDİ"

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, sözlerini, "Yani böyle provokatif söylemlerle bir yere varılmaz. Bence bizim işimize geldi, takım da sahada bunun en güzel cevabını verdi" diyerek tamamladı.

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