367 milyon Euro harcadı, 3 haftadır gol bile atamadı!

İngiltere Premier Ligi'nin 3. haftasında Nottingham Forest ile Tottenham Hotspur karşı karşıya geldi. City Ground'da oynanan mücadele 0-0 sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Nottingham Forest, 66. dakikada Neco Williams ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından 'elle oynama' gerekçesiyle iptal edildi.
Bu sonuçla birlikte ilk 3 haftayı galibiyetsiz geçiren Tottenham, transfere 367 milyon Euro harcamasına karşın gol de bulamadı.
Nottingham ise ilk 3 haftayı 2 puanla geçmiş oldu.
Tottenham, gelecek hafta Everton'ı konuk edecek. Nottingham Forest ise Aston Villa deplasmanına gidecek.
Bu sonuçla birlikte ilk 3 haftayı galibiyetsiz geçiren Tottenham, transfere 367 milyon Euro harcamasına karşın gol de bulamadı.
Nottingham ise ilk 3 haftayı 2 puanla geçmiş oldu.
Tottenham, gelecek hafta Everton'ı konuk edecek. Nottingham Forest ise Aston Villa deplasmanına gidecek.