Pierre Gasly, İtalya Grand Prix'sine ilk sıradan başlayacak

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 13. yarışı İtalya Grand Prix'sinde sıralama turları tamamlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Alpine takımının Fransız pilotu Pierre Gasly, İtalya'nın Monza kenti yakınlarındaki 5,7 kilometrelik Autodromo Nazionale Monza Pisti'nde gerçekleştirilen sıralama turlarında en hızlı zamanı yaptı.
GASLY POLE POZİSYONUNDA
Pierre Gasly, 1 dakika 21.786 saniyelik derecesiyle ilk sırayı aldı ve İtalya Grand Prix'sine pole pozisyonundan başlama hakkı kazandı.
RUSSELL İKİNCİ, PIASTRI ÜÇÜNCÜ
Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu George Russell, Gasly'nin 0.060 saniye gerisinde ikinci sırayı aldı.
McLaren pilotu Oscar Piastri ise Gasly'nin 0.180 saniye arkasında üçüncü oldu.
İtalya Grand Prix'si 6 Ağustos Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.
GASLY POLE POZİSYONUNDA
Pierre Gasly, 1 dakika 21.786 saniyelik derecesiyle ilk sırayı aldı ve İtalya Grand Prix'sine pole pozisyonundan başlama hakkı kazandı.
RUSSELL İKİNCİ, PIASTRI ÜÇÜNCÜ
Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu George Russell, Gasly'nin 0.060 saniye gerisinde ikinci sırayı aldı.
McLaren pilotu Oscar Piastri ise Gasly'nin 0.180 saniye arkasında üçüncü oldu.
İtalya Grand Prix'si 6 Ağustos Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.