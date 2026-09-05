Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Bandırmaspor, sahasında Boluspor'u 6-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Daniel Farrar, takımının maç boyunca birçok hata yaptığını söyledi.
"KİŞİSEL HATALAR YAPTIK"
Basit goller yediklerini belirten Farrar, "Maç içinde kişisel hatalar yaptık. Çok hızlı bir şekilde golü attılar. İlk 15-20 dakikada sanırım golü attılar" ifadelerini kullandı.
"40. DAKİKADA 5-0 OLMUŞTU"
Maçın erken bölümünde oyundan koptuklarını belirten Farrar, "Sonrasında 40. dakikaya geldiğinde 5-0 olmuştu bile. Bizim için kötü, onlar için iyi bir maçtı" dedi.
Boluspor Teknik Direktörü Daniel Farrar, açıklamasını Bandırmaspor'u tebrik ederek tamamladı.
"KİŞİSEL HATALAR YAPTIK"
Basit goller yediklerini belirten Farrar, "Maç içinde kişisel hatalar yaptık. Çok hızlı bir şekilde golü attılar. İlk 15-20 dakikada sanırım golü attılar" ifadelerini kullandı.
"40. DAKİKADA 5-0 OLMUŞTU"
Maçın erken bölümünde oyundan koptuklarını belirten Farrar, "Sonrasında 40. dakikaya geldiğinde 5-0 olmuştu bile. Bizim için kötü, onlar için iyi bir maçtı" dedi.
Boluspor Teknik Direktörü Daniel Farrar, açıklamasını Bandırmaspor'u tebrik ederek tamamladı.