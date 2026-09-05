Ertuğrul Arslan: 'Seri yakalamalıyız'

Trendyol 1. Lig'in 6'ncı haftasında konuk ettiği Boluspor'u 6-0 yenen Bandırmaspor'da teknik direktör Ertuğrul Arslan, "Geçen haftaki mağlubiyetten sonra da söylemiştim, yolumuz çok uzun, bu ligde her maç zor. Her puan çok değerli. Biz yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz." dedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Arslan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Boluspor'un bir an önce toparlanmasını diledi.
Boluspor'un üzerinde emeğinin olduğunu anlatan Arslan, "Kötü bir durumdan geçiyorlar. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum." diye konuştu.
Arslan, bir hafta içinde 3 maç oynadıklarını belirterek, şöyle devam etti:
"Geçen haftaki mağlubiyetten sonra da söylemiştim, yolumuz çok uzun, bu ligde her maç zor. Her puan çok değerli. Biz yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Bandırmaspor taraftarına çok daha güzel oyunlar seyrettirmek istiyoruz. Çok daha bol galibiyet seyrettirmek istiyoruz. Bunu başarırız. Bir seri yakalamamız lazım."
Ertuğrul Arslan, SMS Grup Sarıyer maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başlayacaklarını sözlerine ekledi.
Boluspor'un üzerinde emeğinin olduğunu anlatan Arslan, "Kötü bir durumdan geçiyorlar. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum." diye konuştu.
Arslan, bir hafta içinde 3 maç oynadıklarını belirterek, şöyle devam etti:
"Geçen haftaki mağlubiyetten sonra da söylemiştim, yolumuz çok uzun, bu ligde her maç zor. Her puan çok değerli. Biz yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Bandırmaspor taraftarına çok daha güzel oyunlar seyrettirmek istiyoruz. Çok daha bol galibiyet seyrettirmek istiyoruz. Bunu başarırız. Bir seri yakalamamız lazım."
Ertuğrul Arslan, SMS Grup Sarıyer maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başlayacaklarını sözlerine ekledi.