Ertuğrul Arslan: 'Seri yakalamalıyız'

05 Eylül
Fenerbahçe-Beşiktaş
0-02'
05 Eylül
Erzurumspor-Konyaspor
1-0
05 Eylül
Bandırmaspor-Boluspor
6-0
05 Eylül
Keçiörengücü-Sarıyer
20:00
05 Eylül
Pendikspor-Ümraniye
0-02'
05 Eylül
Leverkusen-Union Berlin
4-0
05 Eylül
Mönchengladbach-Elversberg
3-4
05 Eylül
Hoffenheim-B. Dortmund
2-3
05 Eylül
Paderborn-Freiburg
0-1
05 Eylül
Werder Bremen-RB Leipzig
3-1
05 Eylül
Schalke 04-Bayern Munih
0-032'
05 Eylül
Newcastle-Bournemouth
2-2
05 Eylül
Brentford-Sunderland
1-1
05 Eylül
Brighton-Leeds United
1-1
05 Eylül
Fulham-C.Palace
2-3
05 Eylül
M.City-Coventry City
1-0
05 Eylül
N. Forest-Tottenham
0-0
05 Eylül
Hull City-Aston Villa
0-034'
05 Eylül
Athletic Bilbao-Atletico Madrid
3-0
05 Eylül
Rayo Vallecano-Racing Santander
1-232'
05 Eylül
Villarreal-Deportivo
22:00
05 Eylül
Fiorentina-Torino
1-2
05 Eylül
Inter-SSC Napoli
0-0DA
05 Eylül
Roma-Atalanta
21:45
05 Eylül
Lens-Lorient
0-190'
05 Eylül
Le Havre-Brest
21:45
05 Eylül
Nice-Le Mans
21:45
05 Eylül
NEC Nijmegen-Feyenoord
1-3
05 Eylül
FC Utrecht-Go Ahead Eagles
0-019'
05 Eylül
Ajax-PSV Eindhoven
21:00
05 Eylül
Willem-Excelsior
22:00
05 Eylül
Holstein Kiel-Nürnberg
2-2
05 Eylül
Kaiserslautern-Darmstadt
3-0
05 Eylül
Wolfsburg-Energie Cottbus
4-4
05 Eylül
Dynamo Dresden-Bochum
21:30
05 Eylül
Sporting Charleroi-Union St.Gilloise
2-3
05 Eylül
KV Mechelen-Westerlo
0-244'
05 Eylül
Standard Liege-Royal Antwerp
21:45
05 Eylül
St.Truiden-RAAL La Louviere
21:45
05 Eylül
FC Vaduz-Lausanne
1-145'
05 Eylül
Young Boys-FC Luzern
1-0DA
05 Eylül
Grasshopper-FC Zürich
21:30
05 Eylül
Estrela da Amadora-Famalicao
2-2
05 Eylül
Alverca-Braga
20:00
05 Eylül
Maritimo-Benfica
0-01'
05 Eylül
Sporting CP-Nacional
22:30
05 Eylül
Samara-FC Krasnodar
2-2
05 Eylül
Zenit St. Petersburg-CSKA Moskova
1-2
05 Eylül
FC Rostov-Fakel Voronej FK
0-0DA
05 Eylül
Lincoln City-Southampton
1-1
05 Eylül
Preston North End-Blackburn Rovers
2-1
05 Eylül
Stoke City-Charlton Athletic
4-0
05 Eylül
Burnley-Bristol City
1-2
05 Eylül
Millwall-Bolton Wanderers
4-0
05 Eylül
Portsmouth-Cardiff City
2-0
05 Eylül
QPR-Middlesbrough
0-1
05 Eylül
Sheffield United-Norwich City
1-3
05 Eylül
West Bromwich-Watford
1-0
05 Eylül
West Ham United-Derby County
3-0
05 Eylül
Swansea City-Wrexham
22:00

Ertuğrul Arslan: "Seri yakalamalıyız"

Bandırmaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan, ligdeki 6-0'lık Boluspor galibiyetini değerlendirdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 05 Eylül 2026 19:34
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Ertuğrul Arslan: 'Seri yakalamalıyız'
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Trendyol 1. Lig'in 6'ncı haftasında konuk ettiği Boluspor'u 6-0 yenen Bandırmaspor'da teknik direktör Ertuğrul Arslan, "Geçen haftaki mağlubiyetten sonra da söylemiştim, yolumuz çok uzun, bu ligde her maç zor. Her puan çok değerli. Biz yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz." dedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Arslan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Boluspor'un bir an önce toparlanmasını diledi.

Boluspor'un üzerinde emeğinin olduğunu anlatan Arslan, "Kötü bir durumdan geçiyorlar. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum." diye konuştu.

Arslan, bir hafta içinde 3 maç oynadıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Geçen haftaki mağlubiyetten sonra da söylemiştim, yolumuz çok uzun, bu ligde her maç zor. Her puan çok değerli. Biz yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Bandırmaspor taraftarına çok daha güzel oyunlar seyrettirmek istiyoruz. Çok daha bol galibiyet seyrettirmek istiyoruz. Bunu başarırız. Bir seri yakalamamız lazım."

Ertuğrul Arslan, SMS Grup Sarıyer maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başlayacaklarını sözlerine ekledi.

 

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