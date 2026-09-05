İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Brighton, sahasında Leeds United ile karşılaştı. The American Express'teki maç 1-1 sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Leeds United, 15. dakikada Jayden Bogle ile 1-0 öne geçti. Brighton'ın golünü 71. dakikada Luka Vuskovic attı.
Brighton'da Ferdi Kadıoğlu, 78 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Brighton 4, Leeds United 5 puana yükseldi.
Brighton, ligde gelecek hafta Coventry deplasmanına gidecek. Leeds United, sahasında Newcastle United'ı ağırlayacak.
Brighton'da Ferdi Kadıoğlu, 78 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Brighton 4, Leeds United 5 puana yükseldi.
Brighton, ligde gelecek hafta Coventry deplasmanına gidecek. Leeds United, sahasında Newcastle United'ı ağırlayacak.