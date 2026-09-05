Brighton - Leeds United maçında kazanan yok!

İngiltere Premier Lig'de Brighton ile Leeds United arasındaki maç 1-1 sona erdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 05 Eylül 2026 18:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Brighton - Leeds United maçında kazanan yok!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Brighton, sahasında Leeds United ile karşılaştı. The American Express'teki maç 1-1 sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Leeds United, 15. dakikada Jayden Bogle ile 1-0 öne geçti. Brighton'ın golünü 71. dakikada Luka Vuskovic attı.

Brighton'da Ferdi Kadıoğlu, 78 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Brighton 4, Leeds United 5 puana yükseldi.

Brighton, ligde gelecek hafta Coventry deplasmanına gidecek. Leeds United, sahasında Newcastle United'ı ağırlayacak.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.