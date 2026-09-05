Mardin 1969 Spor'dan net hedef: 'Bir daha düşmek istemiyoruz'

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor'da Kulüp Başkanı Rıdvan Aşar, takımın hedefleri ve transfer sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Aşar, uzun bir aranın ardından yeniden 1. Lig'e yükseldiklerini ve artık kalıcı bir yapı oluşturmak istediklerini söyledi.
"BİR DAHA ALT LİGLERE DÜŞMEMEK İSTİYORUZ"
Rıdvan Aşar, "Bir daha alt liglere düşmemek, Mardin 1969 Spor'u 1. Lig'de ve Süper Lig'de kalıcı hale getirmek istiyoruz. Bu kısa sürede olacak bir şey değil. Sonuçta şehir olarak, tesis olarak, altyapı olarak, taraftar olarak, yönetim olarak ve takım olarak birçok açıdan yeniyiz. Bunun için mücadelemiz ve girişimlerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.
TRANSFER DÖNEMİNE VURGU
Transfer dönemini verimli geçirdiklerine inandığını belirten Aşar, teknik direktör Ahmet Cingöz ve ekibine teşekkür etti.
Aşar, "Bu ligde yeni bir takımız. Şehir olarak yeniyiz. 1. Lig'de oynayan futbolcuları buraya getirmek büyük çaba gerektirdi. Teknik ekibimiz bu süreçte büyük bir özveri ortaya koydu ve önemli karakterler gösterdi. Hayal ettiğimiz bir kadro oluşturdular" dedi.
"NAMAĞLUP İKİ TAKIMDAN BİRİYİZ"
Takımın ligdeki performansına da değinen Aşar, "Şu anda ligde namağlup iki takımdan biriyiz. Bu başarıda onların büyük emeği var. Çünkü tamamen yeni olduğumuz bir ligde böyle bir kadro oluşturmak kolay değil" ifadelerini kullandı.
Oyuncuların titizlikle takip edilerek transfer edildiğini vurgulayan Aşar, "Futbolcuları titizlikle izleyerek transfer ettiler. İzlemedikleri hiçbir oyuncuyu buraya getirmediler. Bu şehrin parasını boşa harcamamak için büyük bir özveriyle çalıştılar" diye konuştu.
"BAŞARIYI ŞAMPİYONLUKLA TAÇLANDIRMAK İSTİYORUZ"
Kulüp Basın Sözcüsü Kadir Üründü ise 1. Lig'de zirve mücadelesi veren bir takım olmanın sorumluluğunu taşıdıklarını söyledi.
Üründü, "Bu şehirdeki aidiyeti Mardinspor çatısı altında bütünleştirip Mardin 1969 Spor sevgisini şehrin geneline yaymak ve aynı duygular içerisinde buluşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Üründü ayrıca birlik ve beraberlik içinde başarılarını şampiyonlukla taçlandırmayı hedeflediklerini belirtti.
"BİR DAHA ALT LİGLERE DÜŞMEMEK İSTİYORUZ"
Rıdvan Aşar, "Bir daha alt liglere düşmemek, Mardin 1969 Spor'u 1. Lig'de ve Süper Lig'de kalıcı hale getirmek istiyoruz. Bu kısa sürede olacak bir şey değil. Sonuçta şehir olarak, tesis olarak, altyapı olarak, taraftar olarak, yönetim olarak ve takım olarak birçok açıdan yeniyiz. Bunun için mücadelemiz ve girişimlerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.
TRANSFER DÖNEMİNE VURGU
Transfer dönemini verimli geçirdiklerine inandığını belirten Aşar, teknik direktör Ahmet Cingöz ve ekibine teşekkür etti.
Aşar, "Bu ligde yeni bir takımız. Şehir olarak yeniyiz. 1. Lig'de oynayan futbolcuları buraya getirmek büyük çaba gerektirdi. Teknik ekibimiz bu süreçte büyük bir özveri ortaya koydu ve önemli karakterler gösterdi. Hayal ettiğimiz bir kadro oluşturdular" dedi.
"NAMAĞLUP İKİ TAKIMDAN BİRİYİZ"
Takımın ligdeki performansına da değinen Aşar, "Şu anda ligde namağlup iki takımdan biriyiz. Bu başarıda onların büyük emeği var. Çünkü tamamen yeni olduğumuz bir ligde böyle bir kadro oluşturmak kolay değil" ifadelerini kullandı.
Oyuncuların titizlikle takip edilerek transfer edildiğini vurgulayan Aşar, "Futbolcuları titizlikle izleyerek transfer ettiler. İzlemedikleri hiçbir oyuncuyu buraya getirmediler. Bu şehrin parasını boşa harcamamak için büyük bir özveriyle çalıştılar" diye konuştu.
"BAŞARIYI ŞAMPİYONLUKLA TAÇLANDIRMAK İSTİYORUZ"
Kulüp Basın Sözcüsü Kadir Üründü ise 1. Lig'de zirve mücadelesi veren bir takım olmanın sorumluluğunu taşıdıklarını söyledi.
Üründü, "Bu şehirdeki aidiyeti Mardinspor çatısı altında bütünleştirip Mardin 1969 Spor sevgisini şehrin geneline yaymak ve aynı duygular içerisinde buluşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Üründü ayrıca birlik ve beraberlik içinde başarılarını şampiyonlukla taçlandırmayı hedeflediklerini belirtti.