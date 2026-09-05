Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında Borussia Dortmund, Hoffenheim deplasmanına konuk oldu. SNP Arena'daki maçı Borussia Dortmund, 3-2'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hoffenheim, 45. dakikada Loen Avdullahu ve 54. dakikada Tim Lemperde ile Borussia Dortmund karşısında 2-0'ı buldu.
Borussia Dortmund, 61. dakikada Sehrou Guirassy ve 66. dakikada Fabio Silva'nın golleriyle 2-2'yi buldu. Borussia Dortmund, Albian Hajdari'nin 86. dakikada kendi kalesine attığı golle maçı 3-2 kazandı.
Hoffenheim'da mücadeleye ilk 11'de başlayan Ozan Kabak, 79 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Borussia Dortmund, 6 puana yükseldi. Hoffenheim, ligde iki maç sonunda puan alamadı.
Borussia Dortmund, ligin gelecek haftasında sahasında Paderborn'u ağırlayacak. Hoffenheim ise Stuttgart ile evinde puan mücadelesi verecek.
Borussia Dortmund, 61. dakikada Sehrou Guirassy ve 66. dakikada Fabio Silva'nın golleriyle 2-2'yi buldu. Borussia Dortmund, Albian Hajdari'nin 86. dakikada kendi kalesine attığı golle maçı 3-2 kazandı.
Hoffenheim'da mücadeleye ilk 11'de başlayan Ozan Kabak, 79 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Borussia Dortmund, 6 puana yükseldi. Hoffenheim, ligde iki maç sonunda puan alamadı.
Borussia Dortmund, ligin gelecek haftasında sahasında Paderborn'u ağırlayacak. Hoffenheim ise Stuttgart ile evinde puan mücadelesi verecek.