Crystal Palace'tan Fulham deplasmanında 5 gollü zafer

Premier Lig'in 3. haftasında Fulham, sahasında Crystal Palace'ı konuk etti. Beş gole sahne olan mücadeleyi konuk ekip Crystal Palace 3-2 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE FULHAM ÖNE GEÇTİ
Ev sahibi ekip, 11. dakikada Joshua King'in golüyle 1-0 öne geçti.
Ceza sahası içerisinde topla buluşan King'in vuruşunda rakibe çarpan top ağlarla buluştu ve kaleci Dean Henderson gole engel olamadı.
MITCHELL EŞİTLİĞİ SAĞLADI
Crystal Palace, 35. dakikada Tyrick Mitchell ile beraberliği yakaladı.
Ceza sahası içinde boşta kalan topa vuruşunu yapan Mitchell, meşin yuvarlağı sol üst köşeden ağlara göndererek skoru 1-1'e getirdi.
FULHAM YENİDEN ÖNE GEÇTİ
Fulham, 42. dakikada Cesar Palacios'un golüyle bir kez daha üstünlüğü yakaladı.
Ceza sahası içinde seken topu önünde bulan Palacios, yerden yaptığı vuruşla topu sol direğin içinden ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.
MITCHELL BİR KEZ DAHA SAHNEDE
Crystal Palace, 54. dakikada yeniden Tyrick Mitchell ile golü buldu.
Ceza sahasında seken topu önünde bulan Mitchell, yerden yaptığı vuruşla skoru 2-2'ye taşıdı.
CHILWELL GALİBİYETİ GETİRDİ
Konuk ekip, 77. dakikada Ben Chilwell ile öne geçti.
Ceza sahasında seken topu kontrol eden Chilwell, yaptığı vuruşla topu sağ alt köşeden ağlara gönderdi ve Crystal Palace'ı 3-2 öne geçirdi.
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Crystal Palace, Fulham deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Ev sahibi ekip, 11. dakikada Joshua King'in golüyle 1-0 öne geçti.
Ceza sahası içerisinde topla buluşan King'in vuruşunda rakibe çarpan top ağlarla buluştu ve kaleci Dean Henderson gole engel olamadı.
MITCHELL EŞİTLİĞİ SAĞLADI
Crystal Palace, 35. dakikada Tyrick Mitchell ile beraberliği yakaladı.
Ceza sahası içinde boşta kalan topa vuruşunu yapan Mitchell, meşin yuvarlağı sol üst köşeden ağlara göndererek skoru 1-1'e getirdi.
FULHAM YENİDEN ÖNE GEÇTİ
Fulham, 42. dakikada Cesar Palacios'un golüyle bir kez daha üstünlüğü yakaladı.
Ceza sahası içinde seken topu önünde bulan Palacios, yerden yaptığı vuruşla topu sol direğin içinden ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.
MITCHELL BİR KEZ DAHA SAHNEDE
Crystal Palace, 54. dakikada yeniden Tyrick Mitchell ile golü buldu.
Ceza sahasında seken topu önünde bulan Mitchell, yerden yaptığı vuruşla skoru 2-2'ye taşıdı.
CHILWELL GALİBİYETİ GETİRDİ
Konuk ekip, 77. dakikada Ben Chilwell ile öne geçti.
Ceza sahasında seken topu kontrol eden Chilwell, yaptığı vuruşla topu sağ alt köşeden ağlara gönderdi ve Crystal Palace'ı 3-2 öne geçirdi.
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Crystal Palace, Fulham deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.