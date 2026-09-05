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22:00

Crystal Palace'tan Fulham deplasmanında 5 gollü zafer

Premier Lig'in 3. haftasında Fulham ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. Beş gole sahne olan mücadeleyi Crystal Palace 3-2 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Eylül 2026 18:58
Fotoğraf: X.com
Crystal Palace'tan Fulham deplasmanında 5 gollü zafer
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Premier Lig'in 3. haftasında Fulham, sahasında Crystal Palace'ı konuk etti. Beş gole sahne olan mücadeleyi konuk ekip Crystal Palace 3-2 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla FULHAM ÖNE GEÇTİ

Ev sahibi ekip, 11. dakikada Joshua King'in golüyle 1-0 öne geçti.

Ceza sahası içerisinde topla buluşan King'in vuruşunda rakibe çarpan top ağlarla buluştu ve kaleci Dean Henderson gole engel olamadı.

MITCHELL EŞİTLİĞİ SAĞLADI

Crystal Palace, 35. dakikada Tyrick Mitchell ile beraberliği yakaladı.

Ceza sahası içinde boşta kalan topa vuruşunu yapan Mitchell, meşin yuvarlağı sol üst köşeden ağlara göndererek skoru 1-1'e getirdi.

FULHAM YENİDEN ÖNE GEÇTİ

Fulham, 42. dakikada Cesar Palacios'un golüyle bir kez daha üstünlüğü yakaladı.

Ceza sahası içinde seken topu önünde bulan Palacios, yerden yaptığı vuruşla topu sol direğin içinden ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.

MITCHELL BİR KEZ DAHA SAHNEDE

Crystal Palace, 54. dakikada yeniden Tyrick Mitchell ile golü buldu.

Ceza sahasında seken topu önünde bulan Mitchell, yerden yaptığı vuruşla skoru 2-2'ye taşıdı.

CHILWELL GALİBİYETİ GETİRDİ

Konuk ekip, 77. dakikada Ben Chilwell ile öne geçti.

Ceza sahasında seken topu kontrol eden Chilwell, yaptığı vuruşla topu sağ alt köşeden ağlara gönderdi ve Crystal Palace'ı 3-2 öne geçirdi.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Crystal Palace, Fulham deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

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