Santarelli: "Bir kupa daha istiyorum"

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Avrupa Şampiyonası'nda finale kalınmasının ardından konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 05 Eylül 2026 19:25
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Santarelli: 'Bir kupa daha istiyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, pazar günü Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda oynayacakları finalde çok güzel bir atmosfer olacağını belirtti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başantrenör Santarelli ve milli oyunculardan Eda Erdem Dündar ile Gizem Örge, Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde Sırbistan'ı 3-0 yendikleri maçın ardından Sinan Erdem Spor Salonu'nda açıklamalarda bulundu.

Daniele Santarelli, bugün oynanan oyundan memnun olduğunu aktararak, "Özellikle teknik anlamda istediğimiz her şeyi sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Çok iyi bir blok defans sistemi kurduk, çok iyi servis attık ve bunun sonucunda da açıkçası gayet iyi bir oyun sahaya koyduk. Kesinlikle taraftarlar, takımım, federasyon ve herkes bu zaferi çok hak ediyordu. Kesinlikle çok güzel bir atmosfer vardı. Bu maçı oynamayı iple çekiyordum. Çok güzel bir atmosfer olacağını biliyordum. Final için de yarın burada güzel bir atmosferin olacağını biliyorum. Yarın için de çok heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

Finalde tercih ettiği bir takım olmadığını kaydeden Santarelli, "Bence İtalya'nın daha fazla şansı var. Çünkü Polonya çok uzun zamandır yarı finale çıkmamıştı. İtalya, çok uzun zamandır buralarda oynuyor. Onlar çok daha tecrübeli. Açıkçası otele gidip şimdi maçı izlemek çok keyifli olacak." şeklinde görüş belirtti.

İtalyan çalıştırıcı, finalde ellerinden geleni yapacaklarını dile getirerek, "Yaşadığımız zaferlerin keyfini çıkarmalıyız. Çünkü her zaman kazanamayız. Bence takımımla çok özel bir şey yaptık. Bir final daha kazanmak, müzemize bir kupa daha götürmek kesinlikle çok isterim. Takımla bunun için çalışıyoruz zaten. Kazansak da kaybetsek de bu yaz bizim için çok güzel bir yaz olmuş olacak. Milletler Ligi'ni kazandık. Milletler Ligi'nden sonraki süreçte de çok mutlu olduk." diye konuştu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.