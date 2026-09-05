Manchester City, 3'te 3 ile başladı

Manchester City, Coventry City'i 1-0 mağlup ederek ligin 3 haftasını 3 galibiyetle geçmiş oldu.

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calendar 05 Eylül 2026 18:54
Haber: Sporx.com
Manchester City, 3'te 3 ile başladı
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İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Manchester City ile Coventry City karşı karşıya geldi. Etihad'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester City 1-0'lık skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Manchester City'e galibiyeti getiren golü 26. dakikada Erling Haaland attı. Norveçli golcü, böylece bu sezon ilk 3 haftada 3 gol kaydetmiş oldu.

Manchester City'nin 145 milyon Euro'luk transferi Enzo Fernandez maça ilk 11'de başladı ve 76. dakikada yerini 100 milyon Euro'luk diğer transfer Ayyoub Bouaddi'ye bıraktı.

Lige 3'te 3 ile başlayan Manchester City, puanını 9'a yükseltti.

Frank Lampard yönetimindeki ligin yeni takımı Coventry City ise ilk 3 maçını puansız geçti.

Manchester City, gelecek hafta Old Trafford'da Manchester United'ın konuğu olacak.

Coventry City ise Brighton'ı ağırladığı ilk maçta ilk puanlarını arayacak.

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