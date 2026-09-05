Bundesliga'da mucize takım: Elversberg

Almanya 1. Bundesliga'nın 2. haftasında Borussia Mönchengladbach ile Elversberg karşı karşıya geldi. Borussia-Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Elversberg 4-3'lük skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Gladbach, 11. dakikada Hugo Bolin'in golüyle öne geçti. Elversberg, 29. dakikada David Mokwa Ntusu ile karşılık verdi. Hugo Bolin, 44. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve Gladbach'ı öne geçirdi.
Joe Scally, 56. dakikada Gladbach adına farkı 2'ye çıkardı.
Elversberg, 66. dakikada Maurice Krattenmacher, 80. dakikada Felix Keidel ve 90+2. dakikada bir kez daha Krattenmacher ile 3-1'den geri dönüp maçı kazanmayı başardı.
İlk hafta Leverkusen'i 3-2 yenen ligin yeni takımı Elversberg, Gladbach'ı da deplasmanda mağlup ederek büyük bir sürpriz yaptı.
Gladbach ise bu sonuçla birlikte ilk 2 haftayı puansız kapattı.
Elversberg, Bayern Münih'i konuk edecek. Gladbach ise Freiburg deplasmanına gidecek.
Joe Scally, 56. dakikada Gladbach adına farkı 2'ye çıkardı.
Elversberg, 66. dakikada Maurice Krattenmacher, 80. dakikada Felix Keidel ve 90+2. dakikada bir kez daha Krattenmacher ile 3-1'den geri dönüp maçı kazanmayı başardı.
İlk hafta Leverkusen'i 3-2 yenen ligin yeni takımı Elversberg, Gladbach'ı da deplasmanda mağlup ederek büyük bir sürpriz yaptı.
Gladbach ise bu sonuçla birlikte ilk 2 haftayı puansız kapattı.
Elversberg, Bayern Münih'i konuk edecek. Gladbach ise Freiburg deplasmanına gidecek.