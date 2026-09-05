Beşiktaş'ta dört yeni transferin ilk Fenerbahçe derbisi

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı dört oyuncu, Fenerbahçe derbisinde siyah-beyazlı formayla ilk kez sarı-lacivertlilere karşı sahaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano'nun formayı teslim ettiği Alexander Nübel, Salih Özcan, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı formayla ilk kez Fenerbahçe'ye rakip oldu.
Yaz transfer döneminde takıma katılan oyuncular, sarı-lacivertliler karşısında ilk kez forma giydi.
Kulübede yer alan Doğan Alemdar, Kassoum Ouattara, Ernest Poku, Taylan Bulut ve İlhan Fakılı, şans bulmaları halinde ilk kez Fenerbahçe derbisinin heyecanını yaşayacak.
Yaz transfer döneminde takıma katılan oyuncular, sarı-lacivertliler karşısında ilk kez forma giydi.
Kulübede yer alan Doğan Alemdar, Kassoum Ouattara, Ernest Poku, Taylan Bulut ve İlhan Fakılı, şans bulmaları halinde ilk kez Fenerbahçe derbisinin heyecanını yaşayacak.