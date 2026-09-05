Pendikspor tek attı, 3 puanı kaptı

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Pendikspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Pendikspor'a galibiyeti getiren golü 30. dakikada Hakan Yeşil kaydetti.
2 haftalık galibiyet hasretini bitiren Pendikspor, puanını 8'e yükseltti.
Henüz galibiyetle tanışamayan Ümraniyespor ise 3. yenilgisini alıp 3 puanda kaldı.
Pendikspor, gelecek hafta puansız Boluspor'a konuk olacak. Ümraniyespor ise Antalyaspor'u ağırlayacak.
2 haftalık galibiyet hasretini bitiren Pendikspor, puanını 8'e yükseltti.
Henüz galibiyetle tanışamayan Ümraniyespor ise 3. yenilgisini alıp 3 puanda kaldı.
Pendikspor, gelecek hafta puansız Boluspor'a konuk olacak. Ümraniyespor ise Antalyaspor'u ağırlayacak.