Jayden Oosterwolde'den sakatlığı için yanıt

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde, ameliyat olmasının ardından İstanbul'a geri döndü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sakatlığı nedeniyle Roma'ya transferi gerçekleşmeyen Hollandalı savunma oyuncusu, ameliyat olmasının ardından Beşiktaş ile oynanan derbiyi stadyumda takip etti.
Jayden Oosterwolde, Beşiktaş derbisinin ardından stadyumdan ayrıldığı sırada sakatlığı için gelen soruya cevap verdi.
25 yaşındaki futbolcu, "Sakatlığın ne durumda?" sorusunun ardından, "İyi." yanıtını verdi.
Jayden Oosterwolde, Beşiktaş derbisinin ardından stadyumdan ayrıldığı sırada sakatlığı için gelen soruya cevap verdi.
25 yaşındaki futbolcu, "Sakatlığın ne durumda?" sorusunun ardından, "İyi." yanıtını verdi.
-Sakatlığın ne durumda?
Jayden Oosterwolde: "İyi" pic.twitter.com/Wg4GxVXDkU
— Sporx (@sporx) September 5, 2026