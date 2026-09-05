Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş derbide karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla Beşiktaş oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe, 26. dakikada Milan Skriniar ile 1-0 öne geçti. Beşiktaş 38. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın golüyle 1-1'i buldu ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
Beşiktaş, Dusan Vlahovic'in 73. dakikada attığı golle Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti.
Bu sonucun ardından Beşiktaş, ligde 9 puana yükseldi. Fenerbahçe, 6 puanda kaldı.
Beşiktaş, ligde gelecek hafta sahasında Erzurumspor'u ağırlayacak. Fenerbahçe ise ligde gelecek hafta Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK maçından önce ise Şampiyonlar Ligi'nde Roma'yı konuk edecek.
FENERBAHÇE'NİN KADROSU
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, son oynadıkları Samsunspor maçının ilk 11'inde değişikliğe gitmedi.
Deneyimli teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Samsunspor'a karşı deplasmanda 2-0 kazanan ilk 11'ine güvendi.
Beşiktaş karşısında kalede Ederson Moraes'i oynatan 65 yaşındaki çalıştırıcı, savunma dörtlüsünü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Archie Brown'dan kurdu. Orta alanda N'Golo Kante ile Matteo Guendouzi görev alırken, hücum hattını Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın oluşturdu. Fenerbahçe'de gol yollarında ise yine Vedat Muric'e güvenildi.
Sarı-lacivertlilerde Mert Günok, Yiğit Efe Demir, Kojo Oppong, Levent Mercan, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu ve Romelu Lukaku ise yedek soyundu.
TEK EKSİK ASENSIO
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde tek oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan İspanyol yıldız Marco Asensio, derbide takımını yalnız bıraktı.
KEREM AKTÜRKOĞLU GERİ DÖNDÜ
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, 2 maçın ardından kadroya döndü.
Süper Lig'deki TÜMOSAN Konyaspor maçında beyin sarsıntısı geçiren ve uygulanan protokol nedeniyle Olimpik Lyon ve Samsunspor maçlarında kadroda yer almayan Kerem, 2 müsabaka sonra Beşiktaş derbisiyle kadroda yer aldı.
Kerem Aktürkoğlu, derbiye yedek kulübesinde başladı.
2 OYUNCUNUN İLK DERBİ HEYECANI
Fenerbahçe'de 2 oyuncu, ilk kez Beşiktaş derbisi heyecanını yaşadı.
Sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden Mason Greenwood ve Nathan Ake, ilk kez Fenerbahçe formasıyla Beşiktaş'a karşı sahaya çıktı.
Romelu Lukaku ile Kojo Oppong ise müsabakada yedek soyundu.
6 YIL SONRA DERBİDE
Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriqi, 6 yıl sonra sarı-lacivertli formayla Beşiktaş derbisine çıktı.
Kosovalı golcü, sarı-lacivertli formayla son maçına da Beşiktaş karşısında çıkmıştı. 19 Temmuz 2020 tarihinde oynanan mücadelede Vedat Muric, 25. dakikada kırmızı kart görmüş, Fenerbahçe sahadan 2-0 mağlup ayrılmıştı.
32 yaşındaki futbolcu, ikinci Fenerbahçe döneminin ilk derbisini de Beşiktaş'a karşı oynadı.
YOĞUN GÜVENLİK
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için stat ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Stat çevresinde çok sayıda polis ve özel güvenlik görevlisi görev yaparken, taraftarlar kontrol noktalarında sıkı bir aramanın ardından stada girdi.
Saha kenarında özel güvenliklerin yanı sıra çok sayıda polis de görev yaptı.
KADIKÖY KAPALI GİŞE
Fenerbahçeli taraftarlar, derbiye yoğun ilgi gösterdi.
Beşiktaş derbisi dolayısıyla erken saatlerde stat ve civarında toplanan sarı-lacivertliler, maç öncesinde tazahüratlarla takımlarına destek verdi.
Sarı-lacivertliler, stadın tamamını doldurarak takımlarının yanında oldu.
HAYATINI KAYBEDENLER UNUTULMADI
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Silivri açıklarındaki gemi kazalarında hayatını kaybedenler unutulmadı.
Gemi kazalarında hayatını kaybedenler anısına derbi öncesi saygı duruşunda bulunuldu.
BEŞİKTAŞ'IN KADROSU
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, derbide tek değişikliğe gitti.
Siyah-beyazlı futbol takımı, sahaya Alexander Nübel, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic ilk 11'iyle dizildi.
Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Doğan Alemdar, Wilfred Ndidi, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeon-gyu Oh, Kassoum Ouattara, Ernest Poku, Taylan Bulut, İlhan Fakılı, Tiago Djalo ve Semih Kılıçsoy görev bekledi.
Teknik direktör Vincenzo Italiano, ligin 3. haftasında oynanan ve 6-2 kazanılan Arca Çorum FK mücadelesine göre bir değişiklik yaptı.
İtalyan teknik adam, savunmada Tiago Djalo'nun yerine Emirhan Topçu'yu görevlendirdi.
KADRODA YER ALMADILAR
Beşiktaş'ın yeni transferi Fabio Miretti, Fenerbahçe derbisinin kadrosunda yer almadı.
Derbi öncesinde yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a açıklamalarda bulunan teknik direktör Vincenzo Italiano, "Miretti, son idmanda küçük bir kas ağrısı yaşadı. Büyük bir problem değil ama dinlendirmek istedik." ifadelerini kullandı.
Öte yandan, yeni transfer Ümit Akdağ'ın yanı sıra Yasin Özcan, Milot Rashica ve Mustafa Hekimoğlu, derbinin esame listesinde bulunmadı.
DÖRT YENİ TRANSFERİN İLK FENERBAHÇE DERBİSİ
Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano'nun formayı teslim ettiği Alexander Nübel, Salih Özcan, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı formayla ilk kez Fenerbahçe'ye rakip oldu.
Yaz transfer döneminde takıma katılan oyuncular, sarı-lacivertliler karşısında ilk kez forma giydi.
Kulübede yer alan Doğan Alemdar, Kassoum Ouattara, Ernest Poku, Taylan Bulut ve İlhan Fakılı, şans bulmaları halinde ilk kez Fenerbahçe derbisinin heyecanını yaşayacak.
BEŞİKTAŞ TARAFTARI KADIKÖY'DE
Siyah-beyazlı taraftarlar, Chobani Stadı'nda oynanan derbide takımlarını yalnız bırakmadı.
Tüpraş Stadı'nda toplanan 2 bini aşkın Beşiktaşlı taraftar, 30 otobüs ile Kadıköy'e geldi.
Taraftarlar, maç öncesinde yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.
İLK 10 DAKİKADA TEMPO DÜŞÜK
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbinin ilk 10 dakikasında tempo fazla yükselmedi ve mücadele orta saha mücadelesi şeklinde geçti.
FENERBAHÇE TEHLİKESİ
Fenerbahçe, 11. dakikada tehlikeli geldi. Topla birlikte ceza sahasında topla buluşan Archie Brown, topu soldan ortaya çevirdi. Beşiktaş savunması bu topu uzaklaştırmayı başardı.
EDERSON'DAN KRİTİK KURTARIŞLAR
Beşiktaş, 16 ve 22. dakikalarda Trossard ve Olaitan ile rakip kalede etkili oldu.
16. dakikada soldan topla birlikte ceza sahasına giren Trossard'ın şutunu kaleci Ederson kurtardı.
22. dakikada ise Junior Olaitan, ceza sahası dışından şansını denedi. Ederson, Olaitan'ın şutunu da direk dibinden kurtarmayı başardı.
FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ
Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında 26. dakikada Milan Skriniar ile 1-0 öne geçti. Bu dakikada sağdan kazanılan taç atışında Archie Brown, topu ceza sahasına gönderdi. Brown'un gönderdiği top, Beşiktaş kale ağzına kadar geldi. Ceza sahasında Agbadou ve Skriniar arasında yaşanan pozisyonda topa vuran isim Skriniar oldu ve Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 1-0 öne geçti.
BEŞİKTAŞ'TAN BERABERLİK GOLÜ
Beşiktaş, 38. dakikada Rıdvan Yılmaz ile Fenerbahçe derbisinde 1-1'i buldu. Sol kanatta topla buluşan Trossard, ceza sahasındaki Rıdvan Yılmaz'ı topla buluşturdu. Rıdvan Yılmaz'ın ceza sahasında sol çaprazdan vuruşu direğe de çarptı ve ağlara gitti.
İRFAN CAN'IN GOLÜ OFSAYT
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, 41. dakikada N'Golo Kante'nin pasıyla ceza sahasında topla buluştu ve kaleciyle karşı karşıya kaldı. İrfan Can'ın şutu ağlara gitti ancak daha sonra ofsayt bayrağı kalktı.
DEVREDE BERABERLİK
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbinin ilk yarısı 1-1 tamamlandı.
İKİ TAKIMDA DA DEĞİŞİKLİKLER
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ikinci yarının başında İrfan Can Kahveci'nin yerine Kerem Aktürkoğlu'nu sahahya sürdü. Beşiktaş'ta ise Rıdvan Yılmaz, yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi. Beşiktaş'ta sakatlanan Rıdvan yerine Kassoum Ouattara oyuna dahil oldu.
VLAHOVIC'İN GOLÜ İPTAL
Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic, 51. dakikada Trossard'dan aldığı pas sonrası ceza sahasında Kante ile ikili mücadeleye girdi ve topu ağlara gönderdi. Hakem Halil Umut Meler, pozisyonda Vlahovic'in Kante'ye faul yaptığını işaret etti.
SAHADA GERGİNLİK ÇIKTI
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbide 53. dakikada gergin anlar yaşandı.
Milan Skriniar ile Dusan Vlahovic, orta sahada gerginlik yaşadı. İki futbolcu, sarı kart gördü.
Hakem Halil Umut Meler, kalesini terk ettiği için Ederson'a da sarı kart gösterdi.
İki takım futbolcuları, yaşanan gerginlik sonrası orta sahada kısa süreli bir tartışma yaşadı ve ardından oyun yeniden başladı.
VLAHOVIC, EDERSON'U GEÇEMEDİ
Beşiktaş, karşılaşmanın 56. dakikasında gole çok yaklaştı. Vlahovic, Olaitan'dan aldığı pas sonrası kaleci Ederson ile karşı karşıya kaldı. Ederson, bu pozisyonda kalesini terk etti ve açıyı daraltarak Vlahovic'in şutunda gole izin vermedi.
EDERSON YİNE GEÇİT VERMEDİ
Beşiktaş, 66. dakikada bu kez sonradan oyuna dahil olan İlhan Fakılı ile gole yaklaştı. Genç futbolcunun ceza sahasında çapraz pozisyonda vuruşunda kaleci Ederson gole izin vermedi.
BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde 73. dakikada Dusan Vlahovic ile öne geçti. Gelişen atakta Beşiktaş, Fenerbahçe orta sahasında büyük bir boşluk buldu ve kaptan Orkun Kökçü, kaleci Ederson ile karşı karşıya kaldı. Orkun, boş pozisyondaki Vlahovic'i gördü ve Sırp futbolcu topu ağlara gönderdi.
BEŞİKTAŞ KAZANDI!
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Beşiktaş, Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
16. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Trossard, çaprazdan ceza sahasına girip sert vurdu, kaleci Ederson ayaklarıyla gole engel oldu.
22. dakikada Trossard'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Olaitan uzaktan sert vurdu, kaleci Ederson son anda uzanarak topu kornere tokatladı.
26. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağdan kazanılan taç atışını Brown ceza sahasına uzun kullandı. Savunmadan seken topu önünde bulan Skriniar, kale sahası içinden topu filelere gönderdi: 1-0.
38. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Trossard'ın soldan ceza sahasına gönderdiği yerden pasa hareketlenen Rıdvan Yılmaz, kale sahası dışından sol çaprazdan sert bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-1.
43. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Greenwood, önce Rıdvan'ı, ardından da Emirhan'ı geçip ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun çaprazdan sert şutunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.
İlk 45 dakika karşılıklı gollerle 1-1 tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
57. dakikada Beşiktaş net fırsattan yararlanamadı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Olaitan, soldan savunmanın arkasına sarkan Vlahovic'e pasını aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda, kaleci Ederson gole izin vermedi.
66. dakikada kaleci Ederson'un kullandığı kaleci vuruşunda Kerem Aktürkoğlu'nun kafayla indirdiği topu alan Vedat Muric ceza sahası dışından sert vurdu. Kaleci Nübel gole izin vermedi.
67. dakikada Olaitan'ın ara pasında sağdan ceza sahasına giren İlhan Fakılı'nın çaprazdan vuruşunda, açıyı kapatan Ederson meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
73. dakikada Beşiktaş öne geçti. Hızlı gelişen atakta Olaitan soldan atağa katılan Orkun Kökçü'yü topla buluşturdu. Kaleci Ederson'un açıldığını gören bu futbolcu, penaltı noktası üzerinde boş pozisyondaki Vlahovic'e pasını aktardı. Golcü oyuncu, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-2.
81. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği topu kapan Trossard, ceza sahası dışından sağ çaprazdan sert vurdu, top direğin yanından auta çıktı.
Mücadele, Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Stat: Chobani
Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi (Dk. 84 İsmail Yüksek), Greenwood, İrfan Can Kahveci (Dk. 46 Kerem Aktürkoğlu), Oğuz Aydın (Dk. 68 Nene), Muric (Dk. 68 Lukaku)
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu (Dk. 77 Djalo), Rıdvan Yılmaz (Dk. 46 Outtara), Salih Özcan, Orkun Kökçü, Olaitan (Dk. 77 Ndidi), Cerny (Dk. 64 İlhan Fakılı), Trossard, Vlahovic (Dk. 85 Oh)
Goller: Dk. 26 Skriniar (Fenerbahçe), Dk. 38 Rıdvan Yılmaz, Dk. 73 Vlahovic (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 45 Emirhan Topçu, Dk. 53 Vlahovic, Dk. 59 Cerny (Beşiktaş), Dk. 45+1 Greenwood, Dk. 52 Skriniar ve Ederson, Dk. 76 Guendouzi (Fenerbahçe)
Beşiktaş, Dusan Vlahovic'in 73. dakikada attığı golle Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti.
Bu sonucun ardından Beşiktaş, ligde 9 puana yükseldi. Fenerbahçe, 6 puanda kaldı.
Beşiktaş, ligde gelecek hafta sahasında Erzurumspor'u ağırlayacak. Fenerbahçe ise ligde gelecek hafta Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK maçından önce ise Şampiyonlar Ligi'nde Roma'yı konuk edecek.
FENERBAHÇE'NİN KADROSU
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, son oynadıkları Samsunspor maçının ilk 11'inde değişikliğe gitmedi.
Deneyimli teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Samsunspor'a karşı deplasmanda 2-0 kazanan ilk 11'ine güvendi.
Beşiktaş karşısında kalede Ederson Moraes'i oynatan 65 yaşındaki çalıştırıcı, savunma dörtlüsünü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Archie Brown'dan kurdu. Orta alanda N'Golo Kante ile Matteo Guendouzi görev alırken, hücum hattını Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın oluşturdu. Fenerbahçe'de gol yollarında ise yine Vedat Muric'e güvenildi.
Sarı-lacivertlilerde Mert Günok, Yiğit Efe Demir, Kojo Oppong, Levent Mercan, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu ve Romelu Lukaku ise yedek soyundu.
TEK EKSİK ASENSIO
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde tek oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan İspanyol yıldız Marco Asensio, derbide takımını yalnız bıraktı.
KEREM AKTÜRKOĞLU GERİ DÖNDÜ
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, 2 maçın ardından kadroya döndü.
Süper Lig'deki TÜMOSAN Konyaspor maçında beyin sarsıntısı geçiren ve uygulanan protokol nedeniyle Olimpik Lyon ve Samsunspor maçlarında kadroda yer almayan Kerem, 2 müsabaka sonra Beşiktaş derbisiyle kadroda yer aldı.
Kerem Aktürkoğlu, derbiye yedek kulübesinde başladı.
2 OYUNCUNUN İLK DERBİ HEYECANI
Fenerbahçe'de 2 oyuncu, ilk kez Beşiktaş derbisi heyecanını yaşadı.
Sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden Mason Greenwood ve Nathan Ake, ilk kez Fenerbahçe formasıyla Beşiktaş'a karşı sahaya çıktı.
Romelu Lukaku ile Kojo Oppong ise müsabakada yedek soyundu.
6 YIL SONRA DERBİDE
Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriqi, 6 yıl sonra sarı-lacivertli formayla Beşiktaş derbisine çıktı.
Kosovalı golcü, sarı-lacivertli formayla son maçına da Beşiktaş karşısında çıkmıştı. 19 Temmuz 2020 tarihinde oynanan mücadelede Vedat Muric, 25. dakikada kırmızı kart görmüş, Fenerbahçe sahadan 2-0 mağlup ayrılmıştı.
32 yaşındaki futbolcu, ikinci Fenerbahçe döneminin ilk derbisini de Beşiktaş'a karşı oynadı.
YOĞUN GÜVENLİK
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için stat ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Stat çevresinde çok sayıda polis ve özel güvenlik görevlisi görev yaparken, taraftarlar kontrol noktalarında sıkı bir aramanın ardından stada girdi.
Saha kenarında özel güvenliklerin yanı sıra çok sayıda polis de görev yaptı.
KADIKÖY KAPALI GİŞE
Fenerbahçeli taraftarlar, derbiye yoğun ilgi gösterdi.
Beşiktaş derbisi dolayısıyla erken saatlerde stat ve civarında toplanan sarı-lacivertliler, maç öncesinde tazahüratlarla takımlarına destek verdi.
Sarı-lacivertliler, stadın tamamını doldurarak takımlarının yanında oldu.
HAYATINI KAYBEDENLER UNUTULMADI
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Silivri açıklarındaki gemi kazalarında hayatını kaybedenler unutulmadı.
Gemi kazalarında hayatını kaybedenler anısına derbi öncesi saygı duruşunda bulunuldu.
BEŞİKTAŞ'IN KADROSU
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, derbide tek değişikliğe gitti.
Siyah-beyazlı futbol takımı, sahaya Alexander Nübel, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic ilk 11'iyle dizildi.
Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Doğan Alemdar, Wilfred Ndidi, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeon-gyu Oh, Kassoum Ouattara, Ernest Poku, Taylan Bulut, İlhan Fakılı, Tiago Djalo ve Semih Kılıçsoy görev bekledi.
Teknik direktör Vincenzo Italiano, ligin 3. haftasında oynanan ve 6-2 kazanılan Arca Çorum FK mücadelesine göre bir değişiklik yaptı.
İtalyan teknik adam, savunmada Tiago Djalo'nun yerine Emirhan Topçu'yu görevlendirdi.
KADRODA YER ALMADILAR
Beşiktaş'ın yeni transferi Fabio Miretti, Fenerbahçe derbisinin kadrosunda yer almadı.
Derbi öncesinde yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a açıklamalarda bulunan teknik direktör Vincenzo Italiano, "Miretti, son idmanda küçük bir kas ağrısı yaşadı. Büyük bir problem değil ama dinlendirmek istedik." ifadelerini kullandı.
Öte yandan, yeni transfer Ümit Akdağ'ın yanı sıra Yasin Özcan, Milot Rashica ve Mustafa Hekimoğlu, derbinin esame listesinde bulunmadı.
DÖRT YENİ TRANSFERİN İLK FENERBAHÇE DERBİSİ
Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano'nun formayı teslim ettiği Alexander Nübel, Salih Özcan, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı formayla ilk kez Fenerbahçe'ye rakip oldu.
Yaz transfer döneminde takıma katılan oyuncular, sarı-lacivertliler karşısında ilk kez forma giydi.
Kulübede yer alan Doğan Alemdar, Kassoum Ouattara, Ernest Poku, Taylan Bulut ve İlhan Fakılı, şans bulmaları halinde ilk kez Fenerbahçe derbisinin heyecanını yaşayacak.
BEŞİKTAŞ TARAFTARI KADIKÖY'DE
Siyah-beyazlı taraftarlar, Chobani Stadı'nda oynanan derbide takımlarını yalnız bırakmadı.
Tüpraş Stadı'nda toplanan 2 bini aşkın Beşiktaşlı taraftar, 30 otobüs ile Kadıköy'e geldi.
Taraftarlar, maç öncesinde yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.
İLK 10 DAKİKADA TEMPO DÜŞÜK
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbinin ilk 10 dakikasında tempo fazla yükselmedi ve mücadele orta saha mücadelesi şeklinde geçti.
FENERBAHÇE TEHLİKESİ
Fenerbahçe, 11. dakikada tehlikeli geldi. Topla birlikte ceza sahasında topla buluşan Archie Brown, topu soldan ortaya çevirdi. Beşiktaş savunması bu topu uzaklaştırmayı başardı.
EDERSON'DAN KRİTİK KURTARIŞLAR
Beşiktaş, 16 ve 22. dakikalarda Trossard ve Olaitan ile rakip kalede etkili oldu.
16. dakikada soldan topla birlikte ceza sahasına giren Trossard'ın şutunu kaleci Ederson kurtardı.
22. dakikada ise Junior Olaitan, ceza sahası dışından şansını denedi. Ederson, Olaitan'ın şutunu da direk dibinden kurtarmayı başardı.
FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ
Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında 26. dakikada Milan Skriniar ile 1-0 öne geçti. Bu dakikada sağdan kazanılan taç atışında Archie Brown, topu ceza sahasına gönderdi. Brown'un gönderdiği top, Beşiktaş kale ağzına kadar geldi. Ceza sahasında Agbadou ve Skriniar arasında yaşanan pozisyonda topa vuran isim Skriniar oldu ve Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 1-0 öne geçti.
BEŞİKTAŞ'TAN BERABERLİK GOLÜ
Beşiktaş, 38. dakikada Rıdvan Yılmaz ile Fenerbahçe derbisinde 1-1'i buldu. Sol kanatta topla buluşan Trossard, ceza sahasındaki Rıdvan Yılmaz'ı topla buluşturdu. Rıdvan Yılmaz'ın ceza sahasında sol çaprazdan vuruşu direğe de çarptı ve ağlara gitti.
İRFAN CAN'IN GOLÜ OFSAYT
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, 41. dakikada N'Golo Kante'nin pasıyla ceza sahasında topla buluştu ve kaleciyle karşı karşıya kaldı. İrfan Can'ın şutu ağlara gitti ancak daha sonra ofsayt bayrağı kalktı.
DEVREDE BERABERLİK
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbinin ilk yarısı 1-1 tamamlandı.
İKİ TAKIMDA DA DEĞİŞİKLİKLER
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ikinci yarının başında İrfan Can Kahveci'nin yerine Kerem Aktürkoğlu'nu sahahya sürdü. Beşiktaş'ta ise Rıdvan Yılmaz, yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi. Beşiktaş'ta sakatlanan Rıdvan yerine Kassoum Ouattara oyuna dahil oldu.
VLAHOVIC'İN GOLÜ İPTAL
Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic, 51. dakikada Trossard'dan aldığı pas sonrası ceza sahasında Kante ile ikili mücadeleye girdi ve topu ağlara gönderdi. Hakem Halil Umut Meler, pozisyonda Vlahovic'in Kante'ye faul yaptığını işaret etti.
SAHADA GERGİNLİK ÇIKTI
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbide 53. dakikada gergin anlar yaşandı.
Milan Skriniar ile Dusan Vlahovic, orta sahada gerginlik yaşadı. İki futbolcu, sarı kart gördü.
Hakem Halil Umut Meler, kalesini terk ettiği için Ederson'a da sarı kart gösterdi.
İki takım futbolcuları, yaşanan gerginlik sonrası orta sahada kısa süreli bir tartışma yaşadı ve ardından oyun yeniden başladı.
VLAHOVIC, EDERSON'U GEÇEMEDİ
Beşiktaş, karşılaşmanın 56. dakikasında gole çok yaklaştı. Vlahovic, Olaitan'dan aldığı pas sonrası kaleci Ederson ile karşı karşıya kaldı. Ederson, bu pozisyonda kalesini terk etti ve açıyı daraltarak Vlahovic'in şutunda gole izin vermedi.
EDERSON YİNE GEÇİT VERMEDİ
Beşiktaş, 66. dakikada bu kez sonradan oyuna dahil olan İlhan Fakılı ile gole yaklaştı. Genç futbolcunun ceza sahasında çapraz pozisyonda vuruşunda kaleci Ederson gole izin vermedi.
BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde 73. dakikada Dusan Vlahovic ile öne geçti. Gelişen atakta Beşiktaş, Fenerbahçe orta sahasında büyük bir boşluk buldu ve kaptan Orkun Kökçü, kaleci Ederson ile karşı karşıya kaldı. Orkun, boş pozisyondaki Vlahovic'i gördü ve Sırp futbolcu topu ağlara gönderdi.
BEŞİKTAŞ KAZANDI!
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Beşiktaş, Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
16. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Trossard, çaprazdan ceza sahasına girip sert vurdu, kaleci Ederson ayaklarıyla gole engel oldu.
22. dakikada Trossard'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Olaitan uzaktan sert vurdu, kaleci Ederson son anda uzanarak topu kornere tokatladı.
26. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağdan kazanılan taç atışını Brown ceza sahasına uzun kullandı. Savunmadan seken topu önünde bulan Skriniar, kale sahası içinden topu filelere gönderdi: 1-0.
38. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Trossard'ın soldan ceza sahasına gönderdiği yerden pasa hareketlenen Rıdvan Yılmaz, kale sahası dışından sol çaprazdan sert bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-1.
43. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Greenwood, önce Rıdvan'ı, ardından da Emirhan'ı geçip ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun çaprazdan sert şutunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.
İlk 45 dakika karşılıklı gollerle 1-1 tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
57. dakikada Beşiktaş net fırsattan yararlanamadı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Olaitan, soldan savunmanın arkasına sarkan Vlahovic'e pasını aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda, kaleci Ederson gole izin vermedi.
66. dakikada kaleci Ederson'un kullandığı kaleci vuruşunda Kerem Aktürkoğlu'nun kafayla indirdiği topu alan Vedat Muric ceza sahası dışından sert vurdu. Kaleci Nübel gole izin vermedi.
67. dakikada Olaitan'ın ara pasında sağdan ceza sahasına giren İlhan Fakılı'nın çaprazdan vuruşunda, açıyı kapatan Ederson meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
73. dakikada Beşiktaş öne geçti. Hızlı gelişen atakta Olaitan soldan atağa katılan Orkun Kökçü'yü topla buluşturdu. Kaleci Ederson'un açıldığını gören bu futbolcu, penaltı noktası üzerinde boş pozisyondaki Vlahovic'e pasını aktardı. Golcü oyuncu, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-2.
81. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği topu kapan Trossard, ceza sahası dışından sağ çaprazdan sert vurdu, top direğin yanından auta çıktı.
Mücadele, Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Stat: Chobani
Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi (Dk. 84 İsmail Yüksek), Greenwood, İrfan Can Kahveci (Dk. 46 Kerem Aktürkoğlu), Oğuz Aydın (Dk. 68 Nene), Muric (Dk. 68 Lukaku)
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu (Dk. 77 Djalo), Rıdvan Yılmaz (Dk. 46 Outtara), Salih Özcan, Orkun Kökçü, Olaitan (Dk. 77 Ndidi), Cerny (Dk. 64 İlhan Fakılı), Trossard, Vlahovic (Dk. 85 Oh)
Goller: Dk. 26 Skriniar (Fenerbahçe), Dk. 38 Rıdvan Yılmaz, Dk. 73 Vlahovic (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 45 Emirhan Topçu, Dk. 53 Vlahovic, Dk. 59 Cerny (Beşiktaş), Dk. 45+1 Greenwood, Dk. 52 Skriniar ve Ederson, Dk. 76 Guendouzi (Fenerbahçe)