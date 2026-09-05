Fenerbahçe skoru koruyamıyor

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe, sezonun ilk derbisinden 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE FENERBAHÇE SKORU KORUYAMIYOR
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de bu sezon ikinci kez öne geçtiği bir müsabakadan puansız ayrıldı.
Ligde oynadığı 4 maçın tamamında skor üstünlüğünü yakalamayı başaran Fenerbahçe, buna karşın iki karşılaşmada sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Sezonun ilk haftasında Gençlerbirliği karşısında 1-0 öne geçen sarı-lacivertliler, mücadeleyi 2-1 kaybetti.
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde de Milan Skriniar'ın golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan yine 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de bu sezon ikinci kez öne geçtiği bir müsabakadan puansız ayrıldı.
Ligde oynadığı 4 maçın tamamında skor üstünlüğünü yakalamayı başaran Fenerbahçe, buna karşın iki karşılaşmada sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Sezonun ilk haftasında Gençlerbirliği karşısında 1-0 öne geçen sarı-lacivertliler, mücadeleyi 2-1 kaybetti.
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde de Milan Skriniar'ın golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan yine 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.