Kerem Aktürkoğlu'ndan hakem tepkisi: 'Göreceksin!'

05 Eylül
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-2
05 Eylül
Erzurumspor-Konyaspor
1-0
05 Eylül
Bandırmaspor-Boluspor
6-0
05 Eylül
Keçiörengücü-Sarıyer
3-0
05 Eylül
Pendikspor-Ümraniye
1-0
05 Eylül
Leverkusen-Union Berlin
4-0
05 Eylül
Mönchengladbach-Elversberg
3-4
05 Eylül
Hoffenheim-B. Dortmund
2-3
05 Eylül
Paderborn-Freiburg
0-1
05 Eylül
Werder Bremen-RB Leipzig
3-1
05 Eylül
Schalke 04-Bayern Munih
0-0
05 Eylül
Newcastle-Bournemouth
2-2
05 Eylül
Brentford-Sunderland
1-1
05 Eylül
Brighton-Leeds United
1-1
05 Eylül
Fulham-C.Palace
2-3
05 Eylül
M.City-Coventry City
1-0
05 Eylül
N. Forest-Tottenham
0-0
05 Eylül
Hull City-Aston Villa
0-0
05 Eylül
Athletic Bilbao-Atletico Madrid
3-0
05 Eylül
Rayo Vallecano-Racing Santander
3-2
05 Eylül
Villarreal-Deportivo
1-165'
05 Eylül
Fiorentina-Torino
1-2
05 Eylül
Inter-SSC Napoli
3-2
05 Eylül
Roma-Atalanta
0-180'
05 Eylül
Lens-Lorient
0-1
05 Eylül
Le Havre-Brest
1-281'
05 Eylül
Nice-Le Mans
1-181'
05 Eylül
NEC Nijmegen-Feyenoord
1-3
05 Eylül
FC Utrecht-Go Ahead Eagles
1-3IPT
05 Eylül
Ajax-PSV Eindhoven
1-3
05 Eylül
Willem-Excelsior
0-266'
05 Eylül
Holstein Kiel-Nürnberg
2-2
05 Eylül
Kaiserslautern-Darmstadt
3-0
05 Eylül
Wolfsburg-Energie Cottbus
4-4
05 Eylül
Dynamo Dresden-Bochum
1-2
05 Eylül
Sporting Charleroi-Union St.Gilloise
2-3
05 Eylül
KV Mechelen-Westerlo
0-4
05 Eylül
Standard Liege-Royal Antwerp
1-082'
05 Eylül
St.Truiden-RAAL La Louviere
4-080'
05 Eylül
FC Vaduz-Lausanne
3-1
05 Eylül
Young Boys-FC Luzern
3-3
05 Eylül
Grasshopper-FC Zürich
2-290'
05 Eylül
Estrela da Amadora-Famalicao
2-2
05 Eylül
Alverca-Braga
1-2
05 Eylül
Maritimo-Benfica
0-3
05 Eylül
Sporting CP-Nacional
1-0DA
05 Eylül
Samara-FC Krasnodar
2-2
05 Eylül
Zenit St. Petersburg-CSKA Moskova
1-2
05 Eylül
FC Rostov-Fakel Voronej FK
3-1
05 Eylül
Lincoln City-Southampton
1-1
05 Eylül
Preston North End-Blackburn Rovers
2-1
05 Eylül
Stoke City-Charlton Athletic
4-0
05 Eylül
Burnley-Bristol City
1-2
05 Eylül
Millwall-Bolton Wanderers
4-0
05 Eylül
Portsmouth-Cardiff City
2-0
05 Eylül
QPR-Middlesbrough
0-1
05 Eylül
Sheffield United-Norwich City
1-3
05 Eylül
West Bromwich-Watford
1-0
05 Eylül
West Ham United-Derby County
3-0
05 Eylül
Swansea City-Wrexham
0-067'

Kerem Aktürkoğlu'ndan hakem tepkisi: "Göreceksin!"

Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş derbisinin ardından hakem kararlarına sert tepki göstererek "Bir şeylere artık dur denmesi lazım" dedi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 05 Eylül 2026 22:11 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2026 22:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Kerem Aktürkoğlu'ndan hakem tepkisi: 'Göreceksin!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (18)
Google News

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Derbinin ardından sarı-lacivertli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, hakem kararlarına sert tepki gösterdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

"ÜZÜCÜ BİR MAĞLUBİYET"

Karşılaşmayı değerlendiren Kerem Aktürkoğlu, "Üzücü bir mağlubiyet aldık kendi evimizde. Taraftarımızla birlikte güzel bir galibiyet almak istiyorduk. Hoş olmadı, üzücü. Taraftarımıza istediği galibiyeti veremedik. Güzel oynamadık." dedi.

"DÖRT HAFTADIR HAKEMLERİ KONUŞUYORUZ"

Penaltı bekledikleri pozisyonla ilgili konuşan milli futbolcu, "Dört hafta oldu galiba, dört haftadır Süper Lig'de hakemleri konuşuyoruz. Penaltı pozisyonumu tüm Türkiye görmüştür, kendisi görmediğini söyledi. VAR'dan gelen bilgi topun dışarıda olduğu. Ben tekrarına baktım, içeride." ifadelerini kullandı.

Hakem kararlarından dolayı yorulduğunu belirten Kerem, "Bize karşı bir şeyler farklı yorumlanıyor. Yoruldum. Söz verdim kendime, saha içinde kalacağım dedim. Bazı şeylerden yoruldum, bazı şeyler mide bulandırdı." diye konuştu.

"HAKEMİN İŞİ GÖRMEK"

Hakemlerin görevini yapması gerektiğini vurgulayan Kerem Aktürkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tamam kötü oynayabiliriz. Hakemin işi gördüğünü verecek! 'Görmedim, önümde adam vardı' diyor. Bu nasıl bahane, nasıl mazeret anlamadım. Göreceksin. Takımım penaltı kazanacaktı, belki 2-2 olacak, 3-2 olacaktı coşkuyla."

"BİR ŞEYLERE ARTIK DUR DENMESİ LAZIM"

Gençlerbirliği maçındaki hakem kararlarını da hatırlatan Kerem, "Gençlerbirliği maçında da aynı şey. 2 penaltı verilmedi. Burada verilmedi. Bazı şeyler değişecek diye umut ediyorum ama olmuyor. Her hafta hakem konuşuyoruz, yazık! Galibiyetleri konuşalım, tebrik etmesini de biliriz." dedi.





Aktürkoğlu, "Hakkımız yendi, savunacağız. Bugün ben doldum. Bu nasıl değişecekse değişsin. Bizim, kimsenin hakkı yenmesin. Adil bir futbol olsun. Herkese eşit şartlarda karar verilsin. Ondan sonra ne olursa olsun. Ortada bir adil şey yok. Kötü oynadığın maçta da kazanabilirsin. Bir şeylere artık dur denmesi lazım!" ifadeleriyle açıklamalarını tamamladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.