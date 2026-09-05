Kerem Aktürkoğlu'ndan hakem tepkisi: 'Göreceksin!'

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Derbinin ardından sarı-lacivertli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, hakem kararlarına sert tepki gösterdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

"ÜZÜCÜ BİR MAĞLUBİYET"

Karşılaşmayı değerlendiren Kerem Aktürkoğlu, "Üzücü bir mağlubiyet aldık kendi evimizde. Taraftarımızla birlikte güzel bir galibiyet almak istiyorduk. Hoş olmadı, üzücü. Taraftarımıza istediği galibiyeti veremedik. Güzel oynamadık." dedi.





"DÖRT HAFTADIR HAKEMLERİ KONUŞUYORUZ"

Penaltı bekledikleri pozisyonla ilgili konuşan milli futbolcu, "Dört hafta oldu galiba, dört haftadır Süper Lig'de hakemleri konuşuyoruz. Penaltı pozisyonumu tüm Türkiye görmüştür, kendisi görmediğini söyledi. VAR'dan gelen bilgi topun dışarıda olduğu. Ben tekrarına baktım, içeride." ifadelerini kullandı.





Hakem kararlarından dolayı yorulduğunu belirten Kerem, "Bize karşı bir şeyler farklı yorumlanıyor. Yoruldum. Söz verdim kendime, saha içinde kalacağım dedim. Bazı şeylerden yoruldum, bazı şeyler mide bulandırdı." diye konuştu.





"HAKEMİN İŞİ GÖRMEK"

Hakemlerin görevini yapması gerektiğini vurgulayan Kerem Aktürkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Tamam kötü oynayabiliriz. Hakemin işi gördüğünü verecek! 'Görmedim, önümde adam vardı' diyor. Bu nasıl bahane, nasıl mazeret anlamadım. Göreceksin. Takımım penaltı kazanacaktı, belki 2-2 olacak, 3-2 olacaktı coşkuyla."





"BİR ŞEYLERE ARTIK DUR DENMESİ LAZIM"

Gençlerbirliği maçındaki hakem kararlarını da hatırlatan Kerem, "Gençlerbirliği maçında da aynı şey. 2 penaltı verilmedi. Burada verilmedi. Bazı şeyler değişecek diye umut ediyorum ama olmuyor. Her hafta hakem konuşuyoruz, yazık! Galibiyetleri konuşalım, tebrik etmesini de biliriz." dedi.









Aktürkoğlu, "Hakkımız yendi, savunacağız. Bugün ben doldum. Bu nasıl değişecekse değişsin. Bizim, kimsenin hakkı yenmesin. Adil bir futbol olsun. Herkese eşit şartlarda karar verilsin. Ondan sonra ne olursa olsun. Ortada bir adil şey yok. Kötü oynadığın maçta da kazanabilirsin. Bir şeylere artık dur denmesi lazım!" ifadeleriyle açıklamalarını tamamladı.



