Serdal Adalı'dan derbi sonrası prim müjdesi

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek derbiden 3 puanla ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı futbolcuları yalnız bırakmadı.
SOYUNMA ODASINA İNDİ
Maçın sona ermesinin ardından soyunma odasına giden Serdal Adalı, futbolcuları Fenerbahçe karşısında alınan galibiyetten dolayı tebrik etti.
DERBİYE ÖZEL PRİM
Başkan Adalı, soyunma odasında futbolculara derbi galibiyetine özel prim verileceğini açıkladı.
Serdal Adalı'nın prim açıklaması, Beşiktaşlı futbolcular tarafından alkışlarla karşılandı.
SOYUNMA ODASINA İNDİ
Maçın sona ermesinin ardından soyunma odasına giden Serdal Adalı, futbolcuları Fenerbahçe karşısında alınan galibiyetten dolayı tebrik etti.
DERBİYE ÖZEL PRİM
Başkan Adalı, soyunma odasında futbolculara derbi galibiyetine özel prim verileceğini açıkladı.
Serdal Adalı'nın prim açıklaması, Beşiktaşlı futbolcular tarafından alkışlarla karşılandı.