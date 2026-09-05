Vlahovic'ten Italiano ve Orkun Kökçü sözleri

Beşiktaş'ın golcüsü Dusan Vlahovic, Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sırp golcü, "Çok önemli bir maçtı. Harika bir atmosferde oynadık. Türkiye'de derbiler zordur. Benim de ilk derbim oldu. Bugün çok mutluyuz galip geldiğimiz için. Takıma teşekkür etmek, hocama, camiama teşekkür etmek istiyorum. Bu maç artık bitti. Sonraki maça bakacağız." diye konuştu.
Vlahovic, "İlk geldiğimden beri her yerde söyledim, herkes bana içten davrandı. Bunun için teşekkür ediyorum. Söylemeye gerek yok, Orkun Kökçü bir dünya yıldızı ve onun sayesinde 4 gol attım. Messi gibi bir asist yaptı bana. Onunla oynadığım için çok şanslıyım. İyi gidiyoruz. Sezon boyunca yarışmacı olmak istiyorsak böyle devam etmemiz lazım." açıklamasını yaptı.
"ONUN İÇİN HER ŞEYİ YAPARIM"
Golcü futbolcu, teknik direktör Vincenzo Italiano ile ilgili gelen sorunun ardından, "Yaptığımız her şey sahada görünüyor. Tüm doğrular sahada gözüküyor. Italiano'ya teşekkür ediyorum. Onun için her şeyi yapmaya hazırım. Onunla tekrar çalıştığım için çok şanslıyım. Dünya çapında bir hocamız var." dedi.
Dusan Vlahovic, kaç gol atacağına yönelik sorunun ardından, "Attığım golleri saymıyorum. Önemli olan maçları kazanmak. Bir şeyler kazanacaksak bu birlikte olacak. Ben elimden geleni yapıyorum. Sıkı idmanlar yapıyorum. Şu an yüzde 50-60'ım. Son dönemde çok oynayamadım. En iyi formuma kavuşup takım için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum." diye konuştu.
beIN Sports yorumcusu Ali Gültiken, Dusan Vlahovic ile röportaj sırasında Beşiktaş'ta bir sezonda en çok gol atan (31) futbolcunun hala kendisi olduğunu ve Vlahovic'in bu rekoru kırabileceğini söyledi. Vlahovic, bu sözlerin ardından, "Ben takımıma odaklıyım. Bugün ben gol atmış olmama rağmen kazanmasaydık golümün anlamı yoktu. Ben hep yüzde yüzümü vermeye çalışacağım. Ben harika taraftarımıza teşekkür ediyorum. Haftaya görüşürüz. Onları görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Vlahovic, "İlk geldiğimden beri her yerde söyledim, herkes bana içten davrandı. Bunun için teşekkür ediyorum. Söylemeye gerek yok, Orkun Kökçü bir dünya yıldızı ve onun sayesinde 4 gol attım. Messi gibi bir asist yaptı bana. Onunla oynadığım için çok şanslıyım. İyi gidiyoruz. Sezon boyunca yarışmacı olmak istiyorsak böyle devam etmemiz lazım." açıklamasını yaptı.
"ONUN İÇİN HER ŞEYİ YAPARIM"
Golcü futbolcu, teknik direktör Vincenzo Italiano ile ilgili gelen sorunun ardından, "Yaptığımız her şey sahada görünüyor. Tüm doğrular sahada gözüküyor. Italiano'ya teşekkür ediyorum. Onun için her şeyi yapmaya hazırım. Onunla tekrar çalıştığım için çok şanslıyım. Dünya çapında bir hocamız var." dedi.
Dusan Vlahovic, kaç gol atacağına yönelik sorunun ardından, "Attığım golleri saymıyorum. Önemli olan maçları kazanmak. Bir şeyler kazanacaksak bu birlikte olacak. Ben elimden geleni yapıyorum. Sıkı idmanlar yapıyorum. Şu an yüzde 50-60'ım. Son dönemde çok oynayamadım. En iyi formuma kavuşup takım için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum." diye konuştu.
beIN Sports yorumcusu Ali Gültiken, Dusan Vlahovic ile röportaj sırasında Beşiktaş'ta bir sezonda en çok gol atan (31) futbolcunun hala kendisi olduğunu ve Vlahovic'in bu rekoru kırabileceğini söyledi. Vlahovic, bu sözlerin ardından, "Ben takımıma odaklıyım. Bugün ben gol atmış olmama rağmen kazanmasaydık golümün anlamı yoktu. Ben hep yüzde yüzümü vermeye çalışacağım. Ben harika taraftarımıza teşekkür ediyorum. Haftaya görüşürüz. Onları görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.