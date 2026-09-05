Beşiktaş taraftarı Kadıköy'de

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlı taraftarlar, Chobani Stadı'nda oynanan derbide takımlarını yalnız bırakmadı.
Tüpraş Stadı'nda toplanan 2 bini aşkın Beşiktaşlı taraftar, 30 otobüs ile Kadıköy'e geldi.
Taraftarlar, maç öncesinde yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.
Tüpraş Stadı'nda toplanan 2 bini aşkın Beşiktaşlı taraftar, 30 otobüs ile Kadıköy'e geldi.
Taraftarlar, maç öncesinde yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.