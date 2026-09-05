Derbide olay: Skriniar - Vlahovic!

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbide 52. dakikada gergin anlar yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Milan Skriniar ile Dusan Vlahovic, orta sahada gerginlik yaşadı. İki futbolcu, sarı kart gördü.
Hakem Halil Umut Meler, kalesini terk ettiği için Ederson'a da sarı kart gösterdi.
İki takım futbolcuları, yaşanan gerginlik sonrası orta sahada kısa süreli bir tartışma yaşadı ve ardından oyun yeniden başladı.
Hakem Halil Umut Meler, kalesini terk ettiği için Ederson'a da sarı kart gösterdi.
İki takım futbolcuları, yaşanan gerginlik sonrası orta sahada kısa süreli bir tartışma yaşadı ve ardından oyun yeniden başladı.