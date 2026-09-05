05 Eylül
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-287'
05 Eylül
Erzurumspor-Konyaspor
1-0
05 Eylül
Bandırmaspor-Boluspor
6-0
05 Eylül
Keçiörengücü-Sarıyer
3-086'
05 Eylül
Pendikspor-Ümraniye
1-086'
05 Eylül
Leverkusen-Union Berlin
4-0
05 Eylül
Mönchengladbach-Elversberg
3-4
05 Eylül
Hoffenheim-B. Dortmund
2-3
05 Eylül
Paderborn-Freiburg
0-1
05 Eylül
Werder Bremen-RB Leipzig
3-1
05 Eylül
Schalke 04-Bayern Munih
0-0
05 Eylül
Newcastle-Bournemouth
2-2
05 Eylül
Brentford-Sunderland
1-1
05 Eylül
Brighton-Leeds United
1-1
05 Eylül
Fulham-C.Palace
2-3
05 Eylül
M.City-Coventry City
1-0
05 Eylül
N. Forest-Tottenham
0-0
05 Eylül
Hull City-Aston Villa
0-0
05 Eylül
Athletic Bilbao-Atletico Madrid
3-0
05 Eylül
Rayo Vallecano-Racing Santander
3-2
05 Eylül
Villarreal-Deportivo
22:00
05 Eylül
Fiorentina-Torino
1-2
05 Eylül
Inter-SSC Napoli
3-2
05 Eylül
Roma-Atalanta
0-00'
05 Eylül
Lens-Lorient
0-1
05 Eylül
Le Havre-Brest
0-01'
05 Eylül
Nice-Le Mans
0-01'
05 Eylül
NEC Nijmegen-Feyenoord
1-3
05 Eylül
FC Utrecht-Go Ahead Eagles
1-3DUR
05 Eylül
Ajax-PSV Eindhoven
1-145'
05 Eylül
Willem-Excelsior
22:00
05 Eylül
Holstein Kiel-Nürnberg
2-2
05 Eylül
Kaiserslautern-Darmstadt
3-0
05 Eylül
Wolfsburg-Energie Cottbus
4-4
05 Eylül
Dynamo Dresden-Bochum
0-115'
05 Eylül
Sporting Charleroi-Union St.Gilloise
2-3
05 Eylül
KV Mechelen-Westerlo
0-4
05 Eylül
Standard Liege-Royal Antwerp
21:45
05 Eylül
St.Truiden-RAAL La Louviere
21:45
05 Eylül
FC Vaduz-Lausanne
3-1
05 Eylül
Young Boys-FC Luzern
3-3
05 Eylül
Grasshopper-FC Zürich
0-014'
05 Eylül
Estrela da Amadora-Famalicao
2-2
05 Eylül
Alverca-Braga
1-280'
05 Eylül
Maritimo-Benfica
0-387'
05 Eylül
Sporting CP-Nacional
22:30
05 Eylül
Samara-FC Krasnodar
2-2
05 Eylül
Zenit St. Petersburg-CSKA Moskova
1-2
05 Eylül
FC Rostov-Fakel Voronej FK
3-1
05 Eylül
Lincoln City-Southampton
1-1
05 Eylül
Preston North End-Blackburn Rovers
2-1
05 Eylül
Stoke City-Charlton Athletic
4-0
05 Eylül
Burnley-Bristol City
1-2
05 Eylül
Millwall-Bolton Wanderers
4-0
05 Eylül
Portsmouth-Cardiff City
2-0
05 Eylül
QPR-Middlesbrough
0-1
05 Eylül
Sheffield United-Norwich City
1-3
05 Eylül
West Bromwich-Watford
1-0
05 Eylül
West Ham United-Derby County
3-0
05 Eylül
Swansea City-Wrexham
22:00

Inter, 2-0 geriye düştüğü maçta Napoli'yi 3-2 yendi

Inter, 2-0 geriye düştüğü maçta Napoli'yi Lautaro Martinez'in 90+1'deki golüyle 3-2 mağlup ederek Serie A'da 3'te 3 yaptı.

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calendar 05 Eylül 2026 21:27 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2026 21:30
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Inter, 2-0 geriye düştüğü maçta Napoli'yi 3-2 yendi
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İtalya Serie A'nın son şampiyonu Inter, 2-0 geriye düştüğü maçta ağırladığı Napoli'yi 3-2 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Serie A'daki 3. hafta maçında Inter, evinde Napoli ile karşı karşıya geldi.

Napoli, 50. dakikada Politano ve 53. dakikada Höjlund'un golleriyle 2-0 üstünlüğü sağlarken Inter, 56. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle farkı bire indirdi.

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 72. dakikada oyuna girerken 82. dakikada Thuram, maçta 2-2 eşitliği sağlayan golü kaydetti.

Inter, 90+1. dakikada Lautaro Martinez'in maçtaki ikinci golüyle 3-2 öne geçti ve karşılaşma da bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla Inter, Serie A'da sezona 3'te 3'le başladı. Napoli ise 3 puanda kaldı.

 

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