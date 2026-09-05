İtalya Serie A'nın son şampiyonu Inter, 2-0 geriye düştüğü maçta ağırladığı Napoli'yi 3-2 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Serie A'daki 3. hafta maçında Inter, evinde Napoli ile karşı karşıya geldi.
Napoli, 50. dakikada Politano ve 53. dakikada Höjlund'un golleriyle 2-0 üstünlüğü sağlarken Inter, 56. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle farkı bire indirdi.
Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 72. dakikada oyuna girerken 82. dakikada Thuram, maçta 2-2 eşitliği sağlayan golü kaydetti.
Inter, 90+1. dakikada Lautaro Martinez'in maçtaki ikinci golüyle 3-2 öne geçti ve karşılaşma da bu skorla sona erdi.
Bu sonuçla Inter, Serie A'da sezona 3'te 3'le başladı. Napoli ise 3 puanda kaldı.
Napoli, 50. dakikada Politano ve 53. dakikada Höjlund'un golleriyle 2-0 üstünlüğü sağlarken Inter, 56. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle farkı bire indirdi.
Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 72. dakikada oyuna girerken 82. dakikada Thuram, maçta 2-2 eşitliği sağlayan golü kaydetti.
Inter, 90+1. dakikada Lautaro Martinez'in maçtaki ikinci golüyle 3-2 öne geçti ve karşılaşma da bu skorla sona erdi.
Bu sonuçla Inter, Serie A'da sezona 3'te 3'le başladı. Napoli ise 3 puanda kaldı.