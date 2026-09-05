Milan Skriniar: 'Her şey değişmeli!'

Fenerbahçe forması giyen Milan Skriniar, Beşiktaş ile oynanan derbinin ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Deneyimli savunma oyuncusu, "Çok fazla alan verdik rakibimize. Fazla açık oynadık. Rakibimiz kontrataklarla fırsat yaratmak istiyordu, bunu da biliyorduk. Daha iyi olmamız, daha iyi oynamamız gerekiyordu. Bu şekilde devam edemeyiz. Daha iyi olmak durumundayız." dedi.
Fenerbahçe'de nelerin değişmesi yönünde gelen soruya cevap veren Skriniar, "Her şeyi daha iyi yapmalıyız. Ofansif ve defansif anlamda... Kompakt kalabilmeliyiz. Ne zaman baskı yapmamız, ne zaman kompakt kalmalıyız, bunu daha iyi yapmalıyız. Ofansif anlamda da daha fazla çözüm yaratabilmeliyiz. Bence bunları çözmemiz gerekiyor." diye konuştu.
Fenerbahçe'de nelerin değişmesi yönünde gelen soruya cevap veren Skriniar, "Her şeyi daha iyi yapmalıyız. Ofansif ve defansif anlamda... Kompakt kalabilmeliyiz. Ne zaman baskı yapmamız, ne zaman kompakt kalmalıyız, bunu daha iyi yapmalıyız. Ofansif anlamda da daha fazla çözüm yaratabilmeliyiz. Bence bunları çözmemiz gerekiyor." diye konuştu.