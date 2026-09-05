Rıdvan Yılmaz derbiyle bıraktı, derbiyle geri döndü

Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz, Fenerbahçe derbisinde attığı golle Süper Lig'de 4 sezon sonra gol sevinci yaşadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ligdeki son golünü 2020-2021 sezonunda Galatasaray'a karşı kaydeden tecrübeli oyuncu, yeniden bir derbi maçında fileleri havalandırdı.
DAKİKADA SAHNEYE ÇIKTI
Rıdvan Yılmaz, karşılaşmanın 38. dakikasında Trossard'ın pasında sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.
4 SEZON SONRA LİGDE GOL
Süper Lig'de 4 sezon sonra gol atan Rıdvan Yılmaz, kulüp düzeyindeki son gol sevincini ise 2023-2024 sezonunda Rangers formasıyla yaşamıştı.
Rangers'ın Hibernian'ı 3-0 mağlup ettiği lig karşılaşmasında takımının ilk golünü atan Rıdvan, sonraki 2 sezonda gol kaydedemedi.
İKİNCİ YARIDA OYUNDAN ÇIKTI
Siyah-beyazlı futbolcu, kasık ağrısı nedeniyle ikinci yarıda oyuna devam edemedi ve yerini Kassoum Ouattara'ya bıraktı.
DAKİKADA SAHNEYE ÇIKTI
Rıdvan Yılmaz, karşılaşmanın 38. dakikasında Trossard'ın pasında sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.
4 SEZON SONRA LİGDE GOL
Süper Lig'de 4 sezon sonra gol atan Rıdvan Yılmaz, kulüp düzeyindeki son gol sevincini ise 2023-2024 sezonunda Rangers formasıyla yaşamıştı.
Rangers'ın Hibernian'ı 3-0 mağlup ettiği lig karşılaşmasında takımının ilk golünü atan Rıdvan, sonraki 2 sezonda gol kaydedemedi.
İKİNCİ YARIDA OYUNDAN ÇIKTI
Siyah-beyazlı futbolcu, kasık ağrısı nedeniyle ikinci yarıda oyuna devam edemedi ve yerini Kassoum Ouattara'ya bıraktı.