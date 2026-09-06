Deportivo'dan Villarreal deplasmanında müthiş geri dönüş

La Liga'nın 4. haftasında Villarreal, sahasında Deportivo'yu konuk etti. Beş gole sahne olan mücadeleyi konuk ekip 3-2 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE PEPE VILLARREAL'İ ÖNE GEÇİRDİ
Ev sahibi ekip, karşılaşmanın 19. dakikasında Nicolas Pepe'nin golüyle 1-0 öne geçti.
İsabetli pasın ardından topla buluşan Pepe, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı sol üst köşeden ağlara gönderdi.
DEPORTIVO EŞİTLİĞİ BULDU
Konuk ekip, 43. dakikada Cruz Luismi ile beraberliği yakaladı.
Güzel bir pasın ardından topla buluşan Luismi, meşin yuvarlağı sağ direğin içinden ağlarla buluşturarak skoru 1-1'e getirdi.
ŞANSSIZ GOL VILLARREAL'İ YENİDEN ÖNE GEÇİRDİ
Villarreal, 76. dakikada Adama Traore'nin kendi kalesine attığı golle yeniden üstünlüğü yakaladı.
Köşe vuruşundan yapılan ortayı altı pas içerisinde uzaklaştırmak isteyen Traore'nin kafa vuruşunda top kendi ağlarına gitti ve skor 2-1 oldu.
EDDAHCHOURI 2-2'Yİ GETİRDİ
Deportivo, 79. dakikada Zakaria Eddahchouri ile bir kez daha beraberliği sağladı.
Ceza sahası içinde topla buluşan Eddahchouri, yerden yaptığı vuruşla topu sol direğin içinden ağlara gönderdi.
AUBAMEYANG 88'DE GALİBİYETİ GETİRDİ
Konuk ekip, 88. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang ile öne geçti.
Savunma hatasının ardından topla buluşarak kaleciyle karşı karşıya kalan Aubameyang, yaptığı vuruşla skoru 3-2'ye taşıdı.
Kalan bölümde başka gol olmadı ve Deportivo, Villarreal deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Ev sahibi ekip, karşılaşmanın 19. dakikasında Nicolas Pepe'nin golüyle 1-0 öne geçti.
İsabetli pasın ardından topla buluşan Pepe, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı sol üst köşeden ağlara gönderdi.
DEPORTIVO EŞİTLİĞİ BULDU
Konuk ekip, 43. dakikada Cruz Luismi ile beraberliği yakaladı.
Güzel bir pasın ardından topla buluşan Luismi, meşin yuvarlağı sağ direğin içinden ağlarla buluşturarak skoru 1-1'e getirdi.
ŞANSSIZ GOL VILLARREAL'İ YENİDEN ÖNE GEÇİRDİ
Villarreal, 76. dakikada Adama Traore'nin kendi kalesine attığı golle yeniden üstünlüğü yakaladı.
Köşe vuruşundan yapılan ortayı altı pas içerisinde uzaklaştırmak isteyen Traore'nin kafa vuruşunda top kendi ağlarına gitti ve skor 2-1 oldu.
EDDAHCHOURI 2-2'Yİ GETİRDİ
Deportivo, 79. dakikada Zakaria Eddahchouri ile bir kez daha beraberliği sağladı.
Ceza sahası içinde topla buluşan Eddahchouri, yerden yaptığı vuruşla topu sol direğin içinden ağlara gönderdi.
AUBAMEYANG 88'DE GALİBİYETİ GETİRDİ
Konuk ekip, 88. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang ile öne geçti.
Savunma hatasının ardından topla buluşarak kaleciyle karşı karşıya kalan Aubameyang, yaptığı vuruşla skoru 3-2'ye taşıdı.
Kalan bölümde başka gol olmadı ve Deportivo, Villarreal deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.