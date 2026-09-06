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ABD Açık'ta Cobolli, Fritz ve Anisimova, üçüncü turda elendi

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerde 5 numaralı seribaşı Flavio Cobolli ve 9 numaralı seribaşı Taylor Fritz ile tek kadınlarda 10 numaralı seribaşı Amanda Anisimova, turnuvaya üçüncü turda veda etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 06 Eylül 2026 00:54
Haber: AA, Fotoğraf: AA
ABD Açık'ta Cobolli, Fritz ve Anisimova, üçüncü turda elendi
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Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerde 5 numaralı seribaşı Flavio Cobolli ve 9 numaralı seribaşı Taylor Fritz ile tek kadınlarda 10 numaralı seribaşı Amanda Anisimova, turnuvaya üçüncü turda veda etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla New York kentindeki turnuvanın 7. gününde, tek erkeklerde 5 numaralı seribaşı İtalyan tenisçi Flavio Cobolli, Belçikalı rakibi Alexander Blockx'a (28) 7-6, 3-6, 0-6 ve 3-6'lık setlerle 3-1 yenilerek üçüncü turda turnuvadan elendi.

ABD'li Taylor Fritz (9), Arjantinli rakibi Francisco Cerundolo'ya (24) 6-3, 6-4, 3-6, 4-6 ve 4-6'lık setlerle 3-2 yenilerek turnuvaya üçüncü turda veda etti.

- Anisimova, üçüncü turda elendi

Tek kadınlarda 10 numaralı seribaşı ABD'li Amanda Anisimova, Avusturyalı tenisçi Anastasia Potapova'ya (24) 2-6 ve 5-7'lik setlerle 2-0 yenilerek üçüncü turda elendi.

Polonyalı sporcu Iga Swiatek (8), Çek rakibi Marie Bouzkova'yı (25) 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek dördüncü tura adını yazdırdı.

Rus tenisçi Mirra Andreeva (5) da Çek rakibi Nikola Bartunkova'yı 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek dördüncü tura çıktı.

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