Trabzonspor - Gençlerbirliği: Muhtemel 11'ler

05 Eylül
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-2
05 Eylül
Erzurumspor-Konyaspor
1-0
05 Eylül
Bandırmaspor-Boluspor
6-0
05 Eylül
Keçiörengücü-Sarıyer
3-0
05 Eylül
Pendikspor-Ümraniye
1-0
05 Eylül
Leverkusen-Union Berlin
4-0
05 Eylül
Mönchengladbach-Elversberg
3-4
05 Eylül
Hoffenheim-B. Dortmund
2-3
05 Eylül
Paderborn-Freiburg
0-1
05 Eylül
Werder Bremen-RB Leipzig
3-1
05 Eylül
Schalke 04-Bayern Munih
0-0
05 Eylül
Newcastle-Bournemouth
2-2
05 Eylül
Brentford-Sunderland
1-1
05 Eylül
Brighton-Leeds United
1-1
05 Eylül
Fulham-C.Palace
2-3
05 Eylül
M.City-Coventry City
1-0
05 Eylül
N. Forest-Tottenham
0-0
05 Eylül
Hull City-Aston Villa
0-0
05 Eylül
Athletic Bilbao-Atletico Madrid
3-0
05 Eylül
Rayo Vallecano-Racing Santander
3-2
05 Eylül
Villarreal-Deportivo
2-3
05 Eylül
Fiorentina-Torino
1-2
05 Eylül
Inter-SSC Napoli
3-2
05 Eylül
Roma-Atalanta
2-1
05 Eylül
Lens-Lorient
0-1
05 Eylül
Le Havre-Brest
1-2
05 Eylül
Nice-Le Mans
1-1
05 Eylül
NEC Nijmegen-Feyenoord
1-3
05 Eylül
FC Utrecht-Go Ahead Eagles
1-3IPT
05 Eylül
Ajax-PSV Eindhoven
1-3
05 Eylül
Willem-Excelsior
0-3
05 Eylül
Holstein Kiel-Nürnberg
2-2
05 Eylül
Kaiserslautern-Darmstadt
3-0
05 Eylül
Wolfsburg-Energie Cottbus
4-4
05 Eylül
Dynamo Dresden-Bochum
1-2
05 Eylül
Sporting Charleroi-Union St.Gilloise
2-3
05 Eylül
KV Mechelen-Westerlo
0-4
05 Eylül
Standard Liege-Royal Antwerp
1-0
05 Eylül
St.Truiden-RAAL La Louviere
4-0
05 Eylül
FC Vaduz-Lausanne
3-1
05 Eylül
Young Boys-FC Luzern
3-3
05 Eylül
Grasshopper-FC Zürich
2-2
05 Eylül
Estrela da Amadora-Famalicao
2-2
05 Eylül
Alverca-Braga
1-2
05 Eylül
Maritimo-Benfica
0-3
05 Eylül
Sporting CP-Nacional
2-0
05 Eylül
Samara-FC Krasnodar
2-2
05 Eylül
Zenit St. Petersburg-CSKA Moskova
1-2
05 Eylül
FC Rostov-Fakel Voronej FK
3-1
05 Eylül
Lincoln City-Southampton
1-1
05 Eylül
Preston North End-Blackburn Rovers
2-1
05 Eylül
Stoke City-Charlton Athletic
4-0
05 Eylül
Burnley-Bristol City
1-2
05 Eylül
Millwall-Bolton Wanderers
4-0
05 Eylül
Portsmouth-Cardiff City
2-0
05 Eylül
QPR-Middlesbrough
0-1
05 Eylül
Sheffield United-Norwich City
1-3
05 Eylül
West Bromwich-Watford
1-0
05 Eylül
West Ham United-Derby County
3-0
05 Eylül
Swansea City-Wrexham
0-0

Trabzonspor - Gençlerbirliği: Muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 06 Eylül 2026 01:37
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor - Gençlerbirliği: Muhtemel 11'ler
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından geçici olarak takımın başına getirilen Hüseyin Çimşir yönetiminde karşılaşmaya çıkacak.

Ligde ilk 3 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 4 puan elde ederek arzu ettiği başlangıcı yapamayan bordo-mavililer, Gençlerbirliği karşısında çıkışa geçmek istiyor.

Trabzonspor'da Batagov, Okay Yokuşlu, Malinovskyi, Saviolo ve Folcarelli'nin sakatlıkları bulunuyor.

Ligin ilk haftasında başkentte Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Gençlerbirliği, ikinci hafta mücadelesinde deplasmanda Göztepe'yi tek golle mağlup etti.

Üçüncü haftada sahasında Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kalan başkent ekibi, teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde 7 puan alarak 4. haftaya ikinci sırada girdi.



Trabzonspor


MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Fabinho, Melih, Salah, Ernest Muçi, Aral Şimşir, Onuachu.

Gençlerbirliği: İrfan Can, Pereira, Goutas, Metehan, Abdurrahim, Diabate, Traore, Oğulcan, Tongya, Erk Arda Aslan, Koita.




75. randevu

Trabzonspor ile Gençlerbirliği, ligde 75. kez karşı karşıya gelecek.

Ligde iki takım arasındaki 74 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 41-14 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 19 karşılaşmada sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer, söz konusu maçlarda 140 gol attı, kalesinde 74 gol yedi.

Trabzon'daki maçlar

Trabzonspor, Gençlerbirliği ile sahasında oynadığı 37 karşılaşmanın 25'inde galibiyet elde etti.

Bordo-mavililer, 7 karşılaşmada sahadan beraberlikle, 5'inden ise yenilgiyle ayrıldı.

Trabzonspor geçen sezonki 2 maçı da kaybetti

Trabzonspor, Süper Lig'de geçen sezon oynadığı 2 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.

Bordo-mavili takım, geçen sezonun ilk yarısında Ankara'da karşılaştığı rakibine 4-3 yenildi.

Karadeniz ekibi, sezonun ikinci yarısındaki müsabakada ise evinde başkent temsilcisine 3-0 mağlup oldu.

En farklı galibiyetler Trabzonspor'dan

İki takım arasında oynanan karşılaşmalarda en farklı galibiyetleri Trabzonspor aldı.

Bordo-mavili takım, 1993-1994 sezonunda sahasında 6-0, 1989-1990 sezonunda 6-1 galip gelirken deplasmanda en farklı galibiyetleri ise 1989-1990 ve 2012-2013 sezonunda 4-0'lık sonuçlarla elde etti.

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