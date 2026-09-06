Trabzonspor - Gençlerbirliği: Muhtemel 11'ler

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.
Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından geçici olarak takımın başına getirilen Hüseyin Çimşir yönetiminde karşılaşmaya çıkacak.
Ligde ilk 3 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 4 puan elde ederek arzu ettiği başlangıcı yapamayan bordo-mavililer, Gençlerbirliği karşısında çıkışa geçmek istiyor.
Trabzonspor'da Batagov, Okay Yokuşlu, Malinovskyi, Saviolo ve Folcarelli'nin sakatlıkları bulunuyor.
Ligin ilk haftasında başkentte Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Gençlerbirliği, ikinci hafta mücadelesinde deplasmanda Göztepe'yi tek golle mağlup etti.
Üçüncü haftada sahasında Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kalan başkent ekibi, teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde 7 puan alarak 4. haftaya ikinci sırada girdi.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Fabinho, Melih, Salah, Ernest Muçi, Aral Şimşir, Onuachu.
Gençlerbirliği: İrfan Can, Pereira, Goutas, Metehan, Abdurrahim, Diabate, Traore, Oğulcan, Tongya, Erk Arda Aslan, Koita.
75. randevu
Trabzonspor ile Gençlerbirliği, ligde 75. kez karşı karşıya gelecek.
Ligde iki takım arasındaki 74 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 41-14 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 19 karşılaşmada sahadan beraberlikle ayrıldı.
Bordo-mavililer, söz konusu maçlarda 140 gol attı, kalesinde 74 gol yedi.
Trabzon'daki maçlar
Trabzonspor, Gençlerbirliği ile sahasında oynadığı 37 karşılaşmanın 25'inde galibiyet elde etti.
Bordo-mavililer, 7 karşılaşmada sahadan beraberlikle, 5'inden ise yenilgiyle ayrıldı.
Trabzonspor geçen sezonki 2 maçı da kaybetti
Trabzonspor, Süper Lig'de geçen sezon oynadığı 2 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.
Bordo-mavili takım, geçen sezonun ilk yarısında Ankara'da karşılaştığı rakibine 4-3 yenildi.
Karadeniz ekibi, sezonun ikinci yarısındaki müsabakada ise evinde başkent temsilcisine 3-0 mağlup oldu.
En farklı galibiyetler Trabzonspor'dan
İki takım arasında oynanan karşılaşmalarda en farklı galibiyetleri Trabzonspor aldı.
Bordo-mavili takım, 1993-1994 sezonunda sahasında 6-0, 1989-1990 sezonunda 6-1 galip gelirken deplasmanda en farklı galibiyetleri ise 1989-1990 ve 2012-2013 sezonunda 4-0'lık sonuçlarla elde etti.
Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından geçici olarak takımın başına getirilen Hüseyin Çimşir yönetiminde karşılaşmaya çıkacak.
Ligde ilk 3 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 4 puan elde ederek arzu ettiği başlangıcı yapamayan bordo-mavililer, Gençlerbirliği karşısında çıkışa geçmek istiyor.
Trabzonspor'da Batagov, Okay Yokuşlu, Malinovskyi, Saviolo ve Folcarelli'nin sakatlıkları bulunuyor.
Ligin ilk haftasında başkentte Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Gençlerbirliği, ikinci hafta mücadelesinde deplasmanda Göztepe'yi tek golle mağlup etti.
Üçüncü haftada sahasında Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kalan başkent ekibi, teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde 7 puan alarak 4. haftaya ikinci sırada girdi.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Fabinho, Melih, Salah, Ernest Muçi, Aral Şimşir, Onuachu.
Gençlerbirliği: İrfan Can, Pereira, Goutas, Metehan, Abdurrahim, Diabate, Traore, Oğulcan, Tongya, Erk Arda Aslan, Koita.
75. randevu
Trabzonspor ile Gençlerbirliği, ligde 75. kez karşı karşıya gelecek.
Ligde iki takım arasındaki 74 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 41-14 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 19 karşılaşmada sahadan beraberlikle ayrıldı.
Bordo-mavililer, söz konusu maçlarda 140 gol attı, kalesinde 74 gol yedi.
Trabzon'daki maçlar
Trabzonspor, Gençlerbirliği ile sahasında oynadığı 37 karşılaşmanın 25'inde galibiyet elde etti.
Bordo-mavililer, 7 karşılaşmada sahadan beraberlikle, 5'inden ise yenilgiyle ayrıldı.
Trabzonspor geçen sezonki 2 maçı da kaybetti
Trabzonspor, Süper Lig'de geçen sezon oynadığı 2 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.
Bordo-mavili takım, geçen sezonun ilk yarısında Ankara'da karşılaştığı rakibine 4-3 yenildi.
Karadeniz ekibi, sezonun ikinci yarısındaki müsabakada ise evinde başkent temsilcisine 3-0 mağlup oldu.
En farklı galibiyetler Trabzonspor'dan
İki takım arasında oynanan karşılaşmalarda en farklı galibiyetleri Trabzonspor aldı.
Bordo-mavili takım, 1993-1994 sezonunda sahasında 6-0, 1989-1990 sezonunda 6-1 galip gelirken deplasmanda en farklı galibiyetleri ise 1989-1990 ve 2012-2013 sezonunda 4-0'lık sonuçlarla elde etti.