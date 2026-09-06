Ajax'a ilk yenilgi, PSV'ye liderlik

05 Eylül
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-2
05 Eylül
Erzurumspor-Konyaspor
1-0
05 Eylül
Bandırmaspor-Boluspor
6-0
05 Eylül
Keçiörengücü-Sarıyer
3-0
05 Eylül
Pendikspor-Ümraniye
1-0
05 Eylül
Leverkusen-Union Berlin
4-0
05 Eylül
Mönchengladbach-Elversberg
3-4
05 Eylül
Hoffenheim-B. Dortmund
2-3
05 Eylül
Paderborn-Freiburg
0-1
05 Eylül
Werder Bremen-RB Leipzig
3-1
05 Eylül
Schalke 04-Bayern Munih
0-0
05 Eylül
Newcastle-Bournemouth
2-2
05 Eylül
Brentford-Sunderland
1-1
05 Eylül
Brighton-Leeds United
1-1
05 Eylül
Fulham-C.Palace
2-3
05 Eylül
M.City-Coventry City
1-0
05 Eylül
N. Forest-Tottenham
0-0
05 Eylül
Hull City-Aston Villa
0-0
05 Eylül
Athletic Bilbao-Atletico Madrid
3-0
05 Eylül
Rayo Vallecano-Racing Santander
3-2
05 Eylül
Villarreal-Deportivo
2-3
05 Eylül
Fiorentina-Torino
1-2
05 Eylül
Inter-SSC Napoli
3-2
05 Eylül
Roma-Atalanta
2-1
05 Eylül
Lens-Lorient
0-1
05 Eylül
Le Havre-Brest
1-2
05 Eylül
Nice-Le Mans
1-1
05 Eylül
NEC Nijmegen-Feyenoord
1-3
05 Eylül
FC Utrecht-Go Ahead Eagles
1-3IPT
05 Eylül
Ajax-PSV Eindhoven
1-3
05 Eylül
Willem-Excelsior
0-3
05 Eylül
Holstein Kiel-Nürnberg
2-2
05 Eylül
Kaiserslautern-Darmstadt
3-0
05 Eylül
Wolfsburg-Energie Cottbus
4-4
05 Eylül
Dynamo Dresden-Bochum
1-2
05 Eylül
Sporting Charleroi-Union St.Gilloise
2-3
05 Eylül
KV Mechelen-Westerlo
0-4
05 Eylül
Standard Liege-Royal Antwerp
1-0
05 Eylül
St.Truiden-RAAL La Louviere
4-0
05 Eylül
FC Vaduz-Lausanne
3-1
05 Eylül
Young Boys-FC Luzern
3-3
05 Eylül
Grasshopper-FC Zürich
2-2
05 Eylül
Estrela da Amadora-Famalicao
2-2
05 Eylül
Alverca-Braga
1-2
05 Eylül
Maritimo-Benfica
0-3
05 Eylül
Sporting CP-Nacional
2-0
05 Eylül
Samara-FC Krasnodar
2-2
05 Eylül
Zenit St. Petersburg-CSKA Moskova
1-2
05 Eylül
FC Rostov-Fakel Voronej FK
3-1
05 Eylül
Lincoln City-Southampton
1-1
05 Eylül
Preston North End-Blackburn Rovers
2-1
05 Eylül
Stoke City-Charlton Athletic
4-0
05 Eylül
Burnley-Bristol City
1-2
05 Eylül
Millwall-Bolton Wanderers
4-0
05 Eylül
Portsmouth-Cardiff City
2-0
05 Eylül
QPR-Middlesbrough
0-1
05 Eylül
Sheffield United-Norwich City
1-3
05 Eylül
West Bromwich-Watford
1-0
05 Eylül
West Ham United-Derby County
3-0
05 Eylül
Swansea City-Wrexham
0-0

Ajax'a ilk yenilgi, PSV'ye liderlik

Hollanda Eredivisie'nin 5. haftasında Ajax, konuk ettiği PSV'ye 3-1 yenildi. Ajax'ın yeni transferi Sofyan Amrabat, yeni takımıyla ilk maçına çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 06 Eylül 2026 01:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Ajax'a ilk yenilgi, PSV'ye liderlik
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Hollanda Eredivisie'nin 5. haftasında Ajax, PSV'yi konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Johan Cruijff Arena'da oynanan maçı PSV 3-1 kazandı.

PSV'ye galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Ricardo Pepi, 45+2. dakikada Lutsharel Geertruida ve 90+2. dakikada Esmir Bajraktarevic kaydetti.

Ajax'ın tek golü ise 23. dakikada Tolu Arokodare'den geldi.

Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisini sürdüren ve üst üste 4. galibiyetini alan PSV, ligde maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Ligde ilk yenilgisini alan Ajax ise 7 puanda kaldı ve 6. sırada konumlandı.

Ajax, ligde bir sonraki hafta Fortuna Sittard'a konuk olacak. PSV ise Sparta Rotterdam'ı ağırlayacak.

SOFYAN AMRABAT İLK KEZ 

Fenerbahçe ile sözleşmesini feshettikten sonra Ajax'a transfer olan Sofyan Amrabat ise yeni takımıyla ilk maçına çıktı. Faslı futbolcu, 54. dakikada oyuna dahil oldu. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.