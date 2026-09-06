Ajax'a ilk yenilgi, PSV'ye liderlik

Hollanda Eredivisie'nin 5. haftasında Ajax, PSV'yi konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Johan Cruijff Arena'da oynanan maçı PSV 3-1 kazandı.
PSV'ye galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Ricardo Pepi, 45+2. dakikada Lutsharel Geertruida ve 90+2. dakikada Esmir Bajraktarevic kaydetti.
Ajax'ın tek golü ise 23. dakikada Tolu Arokodare'den geldi.
Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisini sürdüren ve üst üste 4. galibiyetini alan PSV, ligde maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Ligde ilk yenilgisini alan Ajax ise 7 puanda kaldı ve 6. sırada konumlandı.
Ajax, ligde bir sonraki hafta Fortuna Sittard'a konuk olacak. PSV ise Sparta Rotterdam'ı ağırlayacak.
SOFYAN AMRABAT İLK KEZ
Fenerbahçe ile sözleşmesini feshettikten sonra Ajax'a transfer olan Sofyan Amrabat ise yeni takımıyla ilk maçına çıktı. Faslı futbolcu, 54. dakikada oyuna dahil oldu.
PSV'ye galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Ricardo Pepi, 45+2. dakikada Lutsharel Geertruida ve 90+2. dakikada Esmir Bajraktarevic kaydetti.
Ajax'ın tek golü ise 23. dakikada Tolu Arokodare'den geldi.
Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisini sürdüren ve üst üste 4. galibiyetini alan PSV, ligde maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Ligde ilk yenilgisini alan Ajax ise 7 puanda kaldı ve 6. sırada konumlandı.
Ajax, ligde bir sonraki hafta Fortuna Sittard'a konuk olacak. PSV ise Sparta Rotterdam'ı ağırlayacak.
SOFYAN AMRABAT İLK KEZ
Fenerbahçe ile sözleşmesini feshettikten sonra Ajax'a transfer olan Sofyan Amrabat ise yeni takımıyla ilk maçına çıktı. Faslı futbolcu, 54. dakikada oyuna dahil oldu.