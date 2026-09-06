Keçiörengücü, Sarıyer'i farklı geçti

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Ankara Keçiörengücü, Sarıyer'i konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşma Aktepe Stadı'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
Ankara Keçiörengücü'nün gollerini 38. dakikada İbrahim Akdağ, 63. dakikada Ezeh ile 84. dakikada Enes Yılmaz kaydetti.
Bu sonucun ardından Ankara Keçiörengücü puanını 11'e yükseltti. Sarıyer ise 10 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki hafta Ankara Keçiörengücü, Vanspor FK'ye konuk olacak. Sarıyer ise Bandırmaspor'u ağırlayacak.
Stat: Aktepe
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Muhammet Ali Doğan, Hüseyin Kıvanç Durmaz
Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Berkan Mahmut Keskin, Wellington, Abdullah Çelik, Süleyman Luş, İshak Karaoğul, İbrahim Akdağ (Dk. 88 Oğuzhan Ayaydın), Roshi (Dk. 75 Raice), Halil Can Ayan (Dk. 75 Enes Yılmaz), Ezeh (Dk. 82 Erkam Develi), Diouf (Dk. 88 Nabian)
SMS Grup Sarıyer: Furkan Onur Akyüz, Cebrail Karayel (Dk. 82 Thiam), Işık Kaan Arslan, Caner Osmanpaşa, Eşref Korkmazoğlu, Hasan Emre Yeşilyurt, Tunahan Ergül (Dk. 60 Poko), Barış Alıcı (Dk. 60 Furkan Gedik), Doğan Can Davas (Dk. 60 Attamah), Efecan Karaca, Batuhan Kör (Dk. 59 Eze)
Goller: Dk. 38 İbrahim Akdağ, Dk. 63 Ezeh, Dk. 84 Enes Yılmaz (Keçtaş Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 16 İbrahim Akdağ, Dk. 81 Ezeh (Keçtaş Ankara Keçiörengücü)
Ankara Keçiörengücü'nün gollerini 38. dakikada İbrahim Akdağ, 63. dakikada Ezeh ile 84. dakikada Enes Yılmaz kaydetti.
Bu sonucun ardından Ankara Keçiörengücü puanını 11'e yükseltti. Sarıyer ise 10 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki hafta Ankara Keçiörengücü, Vanspor FK'ye konuk olacak. Sarıyer ise Bandırmaspor'u ağırlayacak.
Stat: Aktepe
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Muhammet Ali Doğan, Hüseyin Kıvanç Durmaz
Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Berkan Mahmut Keskin, Wellington, Abdullah Çelik, Süleyman Luş, İshak Karaoğul, İbrahim Akdağ (Dk. 88 Oğuzhan Ayaydın), Roshi (Dk. 75 Raice), Halil Can Ayan (Dk. 75 Enes Yılmaz), Ezeh (Dk. 82 Erkam Develi), Diouf (Dk. 88 Nabian)
SMS Grup Sarıyer: Furkan Onur Akyüz, Cebrail Karayel (Dk. 82 Thiam), Işık Kaan Arslan, Caner Osmanpaşa, Eşref Korkmazoğlu, Hasan Emre Yeşilyurt, Tunahan Ergül (Dk. 60 Poko), Barış Alıcı (Dk. 60 Furkan Gedik), Doğan Can Davas (Dk. 60 Attamah), Efecan Karaca, Batuhan Kör (Dk. 59 Eze)
Goller: Dk. 38 İbrahim Akdağ, Dk. 63 Ezeh, Dk. 84 Enes Yılmaz (Keçtaş Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 16 İbrahim Akdağ, Dk. 81 Ezeh (Keçtaş Ankara Keçiörengücü)