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Süper Lig'de yeni transferlerin yaş ortalaması 25,01

Süper Lig'de birinci transfer ve tescil döneminde yapılan transferlerin yaş ortalaması 25,01 oldu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 06 Eylül 2026 14:16
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Süper Lig'de yeni transferlerin yaş ortalaması 25,01
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Süper Lig takımları, yaz transfer döneminde transfer ettiği 202 futbolcudan 119'unda tercihini yabancılardan yana kullandıTrendyol Süper Lig'de birinci transfer ve tescil döneminde yapılan transferlerin yaş ortalaması 25,01 oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Anadolu Ajansının (AA) hazırladığı dosya haberinin bu bölümünde Süper Lig takımlarının 2026-2027 sezonu için yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği transferler ele alındı.

Yaz transfer döneminde ligdeki ekipler, 202 transfere imza atarken alınan oyuncuların yaş ortalaması, 25,01 olarak gerçekleşti. Geçen sezon bu ortalama 25,73 olarak göze çarptı.

Transferde en yüksek yaş ortalaması 28,4 ile bu sezon 5 transfer yapan Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertlileri 27,5 ile Trabzonspor, 26,6 ile de Konyaspor takip etti.

Transfer operasyonunda en düşük yaş ortalamasını ise 21,87 ile Alanyaspor yakaladı.

Akdeniz ekibini 22,6 ortalamayla Galatasaray ve 23,07 ortalamayla Kasımpaşa izledi.

- En yaşlılar Visca ile Ertuğrul Taşkıran

Süper Lig ekiplerinin transferleri arasında en tecrübeli isimler, Türk kaleci Ertuğrul Taşkıran ile Bosna Hersekli futbolcu Edin Visca oldu.

Ligin yeni ekiplerinden Erzurumspor FK ile sözleşme imzalayan Ertuğrul ve İstanbul Başakşehir'e dönen Visca, 36 yaş ile yaz transfer döneminde gerçekleştirilen 202 transferler arasında en yaşlı isimler olarak dikkati çekti.

Süper Lig takımlarından İstanbul Başakşehir, Kocaelispor, Alanyaspor ve Erzurumspor FK, 18 yaş ile transfer döneminde en genç oyuncuları kadrosuna katan takımlar oldu.

İstanbul ekibi, Gürcü sol bek Saba Kharebashvili'yi, Alanyaspor Fildişi Sahilli hücum futbolcusu Arouna Soro'yu, Kocaelispor orta saha oyuncusu Hulusi Destici'yi ve Erzurumspor FK ise stoper Taha Rençber'i renklerine bağladı.

- Yaş ortalamaları

Süper Lig takımlarının yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncuların yaş ortalamasına göre sıralama şöyle:

Takım Transfer sayısı Yaş Ortalaması
Alanyaspor 8 21,87
Galatasaray 5 22,6
Kasımpaşa 13 23,07
Çaykur Rizespor 10 23,1
Kocaelispor 13 24,15
Samsunspor 10 24,3
Beşiktaş 10 24,5
Göztepe 9 24,66
Gaziantep FK 14 25,42
Gençlerbirliği 11 25,45
Amed Sportif Faaliyetler 18 25,5
Erzurumspor FK 12 25,58
Çorum FK 21 25,66
Eyüpspor 15 25,8
Başakşehir 6 26,16
Konyaspor 10 26,6
Trabzonspor 12 27,5
Fenerbahçe 5 28,4
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