TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezonun ilk maçında Söke 1970, deplasmanda Bursa Yıldırımspor'a 1-0 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Söke 1970 Kulübü Başkanı Mahmut Gözüaçık, müsabakanın hakem kararlarına tepki gösterdi.
"CİDDİ BİR HAKEM HATASI"
Başkan Gözüaçık, "Karşılaşmada verilen hakem kararları, kulübümüz adına büyük bir üzüntü ve hayal kırıklığı yaratmıştır. Maçın 83'üncü dakikasında takım kaptanımız Yiğithan Turhan'a yapılan faulün ardından devam eden pozisyonda kalemizde gördüğümüz golün geçerli sayılması, maçın sonucuna doğrudan etki eden ciddi bir hakem hatası olarak değerlendirdiğimiz bir karar olmuştur" ifadelerini kullandı.
"TEK TALEBİMİZ ADALET"
Mücadelelerinin bu tür kararlarla gölgelenmesini kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirten Gözüaçık, "Tek talebimiz adalet, eşitlik ve sahadaki emeğe saygıdır. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız" dedi.
"CİDDİ BİR HAKEM HATASI"
Başkan Gözüaçık, "Karşılaşmada verilen hakem kararları, kulübümüz adına büyük bir üzüntü ve hayal kırıklığı yaratmıştır. Maçın 83'üncü dakikasında takım kaptanımız Yiğithan Turhan'a yapılan faulün ardından devam eden pozisyonda kalemizde gördüğümüz golün geçerli sayılması, maçın sonucuna doğrudan etki eden ciddi bir hakem hatası olarak değerlendirdiğimiz bir karar olmuştur" ifadelerini kullandı.
"TEK TALEBİMİZ ADALET"
Mücadelelerinin bu tür kararlarla gölgelenmesini kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirten Gözüaçık, "Tek talebimiz adalet, eşitlik ve sahadaki emeğe saygıdır. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız" dedi.