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Söke 1970'ten hakem tepkisi

TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezonun ilk maçında Bursa Yıldırımspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Söke 1970'te Başkan Mahmut Gözüaçık, hakem kararlarına tepki gösterdi.

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calendar 06 Eylül 2026 13:49
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Söke 1970'ten hakem tepkisi
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TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezonun ilk maçında Söke 1970, deplasmanda Bursa Yıldırımspor'a 1-0 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Söke 1970 Kulübü Başkanı Mahmut Gözüaçık, müsabakanın hakem kararlarına tepki gösterdi.

"CİDDİ BİR HAKEM HATASI"

Başkan Gözüaçık, "Karşılaşmada verilen hakem kararları, kulübümüz adına büyük bir üzüntü ve hayal kırıklığı yaratmıştır. Maçın 83'üncü dakikasında takım kaptanımız Yiğithan Turhan'a yapılan faulün ardından devam eden pozisyonda kalemizde gördüğümüz golün geçerli sayılması, maçın sonucuna doğrudan etki eden ciddi bir hakem hatası olarak değerlendirdiğimiz bir karar olmuştur" ifadelerini kullandı.

"TEK TALEBİMİZ ADALET"

Mücadelelerinin bu tür kararlarla gölgelenmesini kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirten Gözüaçık, "Tek talebimiz adalet, eşitlik ve sahadaki emeğe saygıdır. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız" dedi.

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