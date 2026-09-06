Okan Buruk vazgeçmedi, Gabriel Sara karşılığını verdi

Başakşehir engelini Gabriel Sara'nın şık golüyle 3-2 aşan Galatasaray üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE DÖRT MAÇTA DÖRT GOLLÜK KATKI
90+1'de frikikten tabelayı yazan Sambacı, bu sezon 2 gol, 2 asistle yıldızlaştı.
KARİYERİNİN EN İYİ BAŞLANGICI
Ligde 4 maçı da boş geçmezken skorer oyunuyla en iyi sezon başlangıcına imzasını attı.
GALATASARAY 30 MİLYON EURO İSTEMİŞTİ
Sarı kırmızılılar, geçen sezon Mart ayında Brezilya Milli Takımı'na da davet edilen 27 yaşındaki orta saha için bu yaz gelecek teklifleri değerlendirmeye almış ve 30 milyon Euro fiyat biçmişti.
AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE DÜŞMÜŞTÜ
Premier Lig'de oynama hayali kuran oyuncuyla Ada'dan Fulham, Aston Villa ve Newcastle United ile İtalya'dan Napoli ilgilendi.
BEKLENEN TEKLİF GELMEYİNCE TAKIMDA KALDI
Gelen teklifler 20 milyon Euro olunca yönetim, beklediği bonservis bedelini bulamayınca Brezilyalı ismi takımda tutma kararı aldı.
OKAN BURUK'UN VAZGEÇİLMEZİ OLDU
Teknik direktör Okan Buruk da hem 8 hem de 10 numarada şans verdiği futbolcusundan vazgeçmedi.
TORREIRA İLE KUSURSUZ UYUM
Orta sahada Lucas Torreira ile iyi bir uyum yakalayan Sara, gösterdiği performansla Galatasaray'ın yeni transferi görüntüsü veriyor.
90+1'de frikikten tabelayı yazan Sambacı, bu sezon 2 gol, 2 asistle yıldızlaştı.
KARİYERİNİN EN İYİ BAŞLANGICI
Ligde 4 maçı da boş geçmezken skorer oyunuyla en iyi sezon başlangıcına imzasını attı.
GALATASARAY 30 MİLYON EURO İSTEMİŞTİ
Sarı kırmızılılar, geçen sezon Mart ayında Brezilya Milli Takımı'na da davet edilen 27 yaşındaki orta saha için bu yaz gelecek teklifleri değerlendirmeye almış ve 30 milyon Euro fiyat biçmişti.
AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE DÜŞMÜŞTÜ
Premier Lig'de oynama hayali kuran oyuncuyla Ada'dan Fulham, Aston Villa ve Newcastle United ile İtalya'dan Napoli ilgilendi.
BEKLENEN TEKLİF GELMEYİNCE TAKIMDA KALDI
Gelen teklifler 20 milyon Euro olunca yönetim, beklediği bonservis bedelini bulamayınca Brezilyalı ismi takımda tutma kararı aldı.
OKAN BURUK'UN VAZGEÇİLMEZİ OLDU
Teknik direktör Okan Buruk da hem 8 hem de 10 numarada şans verdiği futbolcusundan vazgeçmedi.
TORREIRA İLE KUSURSUZ UYUM
Orta sahada Lucas Torreira ile iyi bir uyum yakalayan Sara, gösterdiği performansla Galatasaray'ın yeni transferi görüntüsü veriyor.