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Okan Buruk vazgeçmedi, Gabriel Sara karşılığını verdi

Galatasaray'da 20 milyon Euro'ya gönderilmeyip takımda tutulan Gabriel Sara, 4 maçta 2 gol, 2 asistlik katkısıyla en iyi sezon başlangıcına imza attı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Eylül 2026 11:25
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Okan Buruk vazgeçmedi, Gabriel Sara karşılığını verdi
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Başakşehir engelini Gabriel Sara'nın şık golüyle 3-2 aşan Galatasaray üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla DÖRT MAÇTA DÖRT GOLLÜK KATKI

90+1'de frikikten tabelayı yazan Sambacı, bu sezon 2 gol, 2 asistle yıldızlaştı.

KARİYERİNİN EN İYİ BAŞLANGICI

Ligde 4 maçı da boş geçmezken skorer oyunuyla en iyi sezon başlangıcına imzasını attı.

GALATASARAY 30 MİLYON EURO İSTEMİŞTİ

Sarı kırmızılılar, geçen sezon Mart ayında Brezilya Milli Takımı'na da davet edilen 27 yaşındaki orta saha için bu yaz gelecek teklifleri değerlendirmeye almış ve 30 milyon Euro fiyat biçmişti.



Galatasaray


AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE DÜŞMÜŞTÜ

Premier Lig'de oynama hayali kuran oyuncuyla Ada'dan Fulham, Aston Villa ve Newcastle United ile İtalya'dan Napoli ilgilendi.

BEKLENEN TEKLİF GELMEYİNCE TAKIMDA KALDI

Gelen teklifler 20 milyon Euro olunca yönetim, beklediği bonservis bedelini bulamayınca Brezilyalı ismi takımda tutma kararı aldı.

OKAN BURUK'UN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

Teknik direktör Okan Buruk da hem 8 hem de 10 numarada şans verdiği futbolcusundan vazgeçmedi.

TORREIRA İLE KUSURSUZ UYUM

Orta sahada Lucas Torreira ile iyi bir uyum yakalayan Sara, gösterdiği performansla Galatasaray'ın yeni transferi görüntüsü veriyor.



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