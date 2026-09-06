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Nestory Irankunda'dan Galatasaray açıklaması

Sporting'in Avustralyalı kanat oyuncusu Nestory Irankunda, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray karşılaşması için konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Eylül 2026 16:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Nestory Irankunda'dan Galatasaray açıklaması
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Sporting'in Avustralyalı kanat oyuncusu Nestory Irankunda, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray karşılaşması için açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "G.SARAY'A KARŞI SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"

Nacional galibiyetinin Galatasaray karşılaşması öncesinde takıma önemli bir moral verdiğini söyleyen Irankunda, Şampiyonlar Ligi mücadelesine hazır olduklarını belirtti.

"Elbette bu galibiyet bize ekstra güven verdi. Maçın ardından yapılan kutlamalardan da bunu görebilirdiniz. Herkes çok mutlu ve çok heyecanlıydı. Çarşamba günü büyük bir takıma karşı oynayacağım için ben de çok heyecanlıyım. Ancak biz de büyük bir takımız ve Galatasaray'a karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz."



Galatasaray


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