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F.Bahçe zirvesinde neler konuşuldu?

Hakan Safi ile Aziz Yıldırım arasında loca ve sponsorluk konusunda dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Eylül 2026 15:12
F.Bahçe zirvesinde neler konuşuldu?
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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ile Hakan Safi arasında gerçekleştiği belirtilen görüşmenin detayları ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre görüşme, Hakan Safi'nin loca konusundaki rahatsızlığını dile getirmesiyle başladı ve daha sonra sponsorluk ile Maltepe Projesi gündeme geldi.

"KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN PARASINI ÖDÜYORUM"

Hamzaoğlu'nun aktardığına göre Hakan Safi, Aziz Yıldırım'a, "Başkan ben Kerem Aktürkoğlu'nun parasını ödüyorum, hem benim locamı alıyorsun hem de beni destekleyen isimleri mağdur ediyorsun" dedi.

Aziz Yıldırım'ın ise bu sözlere, "Ben iptal etmedim, yanda bir loca var, onu verelim sana" karşılığını verdiği belirtildi.

Safi'nin "Kendi locamı ver bana" demesi üzerine Yıldırım'ın, "Ben zaten 1 yıl sonra bırakacağım" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

SPONSORLUK KONUSU GÜNDEME GELDİ





Görüşmenin ilerleyen bölümünde Aziz Yıldırım'ın Hakan Safi'ye, "Sen Fenerbahçe'nin bir değerisin neden sponsorluktan çıktın" diye sorduğu belirtildi.

Hakan Safi'nin ise daha büyük projelerde yer almak istediğini belirterek, "Bu saatten sonra ufak rakamlar ile uğraşmayalım. Benim ismimi bir kısmına ver, ben Maltepe Projesine talibim. Eğer Ali Koç yapmayacak ise ben yapabilirim. Artık 2-3 milyon €'luk küçük sponsorluklar istemiyorum, büyük projelerle sponsor olmak istiyorum" dediği aktarıldı.

"ALİ KOÇ İLE GÖRÜŞECEĞİM"

Habere göre Aziz Yıldırım, Hakan Safi'nin bu teklifinin ardından, "Ali Koç ile görüşeceğim" dedi.

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