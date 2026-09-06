Rakamların da galibi Beşiktaş: Derbide büyük üstünlük

Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek önemli bir derbi galibiyetine imza atarken, maçın istatistiklerinde de rakibine üstünlük kurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun taktik planı, derbide ortaya çıkan rakamlara da yansıdı.
FENERBAHÇE CEZA SAHASINA 13 KEZ GİREBİLDİ
Beşiktaş, 90 dakika boyunca Fenerbahçe'nin rakip ceza sahasında yalnızca 13 kez topla buluşmasına izin verdi.
Kaynakta yer alan verilere göre siyah-beyazlılar, rakibine net gol fırsatı da tanımadı.
GOL BEKLENTİSİNDE BÜYÜK FARK
Fenerbahçe karşılaşmayı 0,48 gol beklentisiyle tamamlarken Beşiktaş, rakip ceza sahasında 24 kez topla buluştu ve 1,47 gol beklentisine ulaştı.
Siyah-beyazlı ekip böylece hem skor hem de istatistikler açısından derbiden üstün ayrıldı.
ITALIANO'NUN PLANI SONUÇ VERDİ
Beşiktaş'ın savunmada rakibine sınırlı alan bırakması ve hücumda daha fazla ceza sahası etkinliği göstermesi, Vincenzo Italiano'nun derbi için hazırladığı taktik planın öne çıkan yönlerinden biri oldu.
FENERBAHÇE CEZA SAHASINA 13 KEZ GİREBİLDİ
Beşiktaş, 90 dakika boyunca Fenerbahçe'nin rakip ceza sahasında yalnızca 13 kez topla buluşmasına izin verdi.
Kaynakta yer alan verilere göre siyah-beyazlılar, rakibine net gol fırsatı da tanımadı.
GOL BEKLENTİSİNDE BÜYÜK FARK
Fenerbahçe karşılaşmayı 0,48 gol beklentisiyle tamamlarken Beşiktaş, rakip ceza sahasında 24 kez topla buluştu ve 1,47 gol beklentisine ulaştı.
Siyah-beyazlı ekip böylece hem skor hem de istatistikler açısından derbiden üstün ayrıldı.
ITALIANO'NUN PLANI SONUÇ VERDİ
Beşiktaş'ın savunmada rakibine sınırlı alan bırakması ve hücumda daha fazla ceza sahası etkinliği göstermesi, Vincenzo Italiano'nun derbi için hazırladığı taktik planın öne çıkan yönlerinden biri oldu.