CANLI: Türkiye - Avustralya

A Milli Kadın Basketbol Takımımız, Kadınlar Dünya Şampiyonası ikinci maçında Avustralya ile karşı karşıya geliyor Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye ile Avustralya arasında oynanan karşılaşma saat 12.30'da başladı. Uber Arena'da oynanan karşılaşma TRT Spor ve S Sport'tan canlı yayınlanıyor.
CANLI TAKİP: (1.PERİYOT)
TÜRKİYE: 2
AVUSTRALYA: 10
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CANLI TAKİP: (1.PERİYOT)
TÜRKİYE: 2
AVUSTRALYA: 10
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
YENİLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!