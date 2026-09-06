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Nihat Kahveci'den Vlahovic'e övgü

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından Nihat Kahveci, Dusan Vlahovic'in performansını değerlendirdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 06 Eylül 2026 11:28
Fotoğraf: AA
Nihat Kahveci'den Vlahovic'e övgü
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Süper Lig'de 2026/27 sezonunun 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe, ilk yarıda Milan Skriniar'ın golüyle öne geçerken Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz ile beraberliği yakaladı. Siyah-beyazlılar, ikinci yarıda Dusan Vlahovic'in golüyle üstünlüğü ele geçirdi ve sahadan 3 puanla ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında derbiyi değerlendirdi. Kahveci, Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ve Dusan Vlahovic'ten övgüyle bahsetti.

"BEKLENTİ ÜSTÜ BİR BAŞLANGIÇ"

Nihat Kahveci, Vlahovic'in performansıyla ilgili, "Bizim taraftarlar böyle derbilerde gol atan futbolcuyu daha kıymetli bulur, daha da çok sever. Vlahovic gelmeden söyledik zaten neler yapabileceğini ama 2 maçta 4 gol, beklenti üstü bir başlangıç" ifadelerini kullandı.

"ÖZGÜVENİNİ ARTIRDI VE DEVAM EDİYOR"

Vlahovic'in Çorum karşılaşmasının ardından özgüven kazandığını belirten Kahveci, "Ama zaten Çorum maçından sonra konuştuk, Orkun'un topu ona vermesi ve topu ağlarda görmesi özgüvenini artırdı ve devam ediyor" dedi.





"LA LIGA'DA 47 GOL ATAR"

Vincenzo Italiano ile Vlahovic arasındaki uyuma da dikkat çeken Kahveci, "Vincenzo Italiano'yu Real Madrid'in başına koy, Vlahovic 47 gol atar LaLiga'da. Bazı oyuncuların hocayla enerjisi ve sinerjisi tutuyor" diye konuştu.

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