Kaptan Olcay Çakır: 'Daha hiçbir şey bitmedi'

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Avustralya'ya 87-71 mağlup olan A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda gözler Porto Riko karşılaşmasına çevrildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Berlin Arena'da oynanan mücadelenin ardından milli oyuncular Olcay Çakır Turgut, Elif İstanbulluoğlu ve Ayşe Cora Yamaner, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
"DAHA HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ"
Kaptan Olcay Çakır Turgut, Avustralya karşısında istedikleri oyunu ortaya koyamadıklarını ve rakibin oynamasına izin verdiklerini belirtti.
Olcay, "Daha hiçbir şey bitmedi. Yarın asıl hedefimiz olan son maçımız var. Kolay olamayacak. Öncelikle kendimizi moral ve enerji olarak toparlamamız gerekiyor. Yarın gruptan çıkmak için sahaya çıkıp elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.
"MORAL BOZMAK YOK"
Elif İstanbulluoğlu da Porto Riko karşılaşmasını kazanarak gruptan çıkmayı hedeflediklerini söyledi.
Milli oyuncu, "Son bir maçımız daha var. Önümüzdeki maçı kazanıp gruptan çıkmayı planlıyoruz. Moral bozmak yok önümüzde bir 40 dakika daha var. Bu 40 dakikada elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Türkiye'ye yakışır basketbol ortaya koyup yola devam etmek istiyoruz" diye konuştu.
"SON ŞANSIMIZ ARTIK"
Ayşe Cora Yamaner ise Avustralya karşısında hücumda iyi bir performans sergilediklerini ancak savunmada istedikleri seviyeye çıkamadıklarını söyledi.
Ayşe, "Bence hücumda çok iyi işler çıkarttık. 71 sayı bizim için muazzam bir sayı. Ancak potamızdaki 87 sayı için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çok ufak detayları düzeltirsek bence en az 15-20 sayı kesebilirdik bu maçta. Bu maçta yaptığımız hataları yarın yapmamamız gerekiyor. Çünkü son şansımız artık. Yarınki maçta elimizden gelenin en iyisini yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.
RAKİP PORTO RİKO
Türkiye, FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası C Grubu'ndaki son maçında 7 Eylül Pazartesi TSİ 12.30'da Porto Riko ile karşı karşıya gelecek.
Mücadele, Berlin'deki Max-Schmeling Spor Salonu'nda oynanacak.
"DAHA HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ"
Kaptan Olcay Çakır Turgut, Avustralya karşısında istedikleri oyunu ortaya koyamadıklarını ve rakibin oynamasına izin verdiklerini belirtti.
Olcay, "Daha hiçbir şey bitmedi. Yarın asıl hedefimiz olan son maçımız var. Kolay olamayacak. Öncelikle kendimizi moral ve enerji olarak toparlamamız gerekiyor. Yarın gruptan çıkmak için sahaya çıkıp elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.
"MORAL BOZMAK YOK"
Elif İstanbulluoğlu da Porto Riko karşılaşmasını kazanarak gruptan çıkmayı hedeflediklerini söyledi.
Milli oyuncu, "Son bir maçımız daha var. Önümüzdeki maçı kazanıp gruptan çıkmayı planlıyoruz. Moral bozmak yok önümüzde bir 40 dakika daha var. Bu 40 dakikada elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Türkiye'ye yakışır basketbol ortaya koyup yola devam etmek istiyoruz" diye konuştu.
"SON ŞANSIMIZ ARTIK"
Ayşe Cora Yamaner ise Avustralya karşısında hücumda iyi bir performans sergilediklerini ancak savunmada istedikleri seviyeye çıkamadıklarını söyledi.
Ayşe, "Bence hücumda çok iyi işler çıkarttık. 71 sayı bizim için muazzam bir sayı. Ancak potamızdaki 87 sayı için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çok ufak detayları düzeltirsek bence en az 15-20 sayı kesebilirdik bu maçta. Bu maçta yaptığımız hataları yarın yapmamamız gerekiyor. Çünkü son şansımız artık. Yarınki maçta elimizden gelenin en iyisini yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.
RAKİP PORTO RİKO
Türkiye, FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası C Grubu'ndaki son maçında 7 Eylül Pazartesi TSİ 12.30'da Porto Riko ile karşı karşıya gelecek.
Mücadele, Berlin'deki Max-Schmeling Spor Salonu'nda oynanacak.