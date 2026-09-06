06 Eylül
Trabzonspor-Gençlerbirliği
20:00
06 Eylül
Kocaelispor-Samsunspor
20:00
06 Eylül
Kasımpaşa-Amed Sportif
17:00
06 Eylül
Arca Çorum -Eyüpspor
17:00
06 Eylül
Antalyaspor-Sivasspor
20:00
06 Eylül
Batman Petrolspor-Karagümrük
20:00
06 Eylül
Muğlaspor-Vanspor FK
20:00
06 Eylül
Hamburger SV-Mainz 05
16:30
06 Eylül
E. Frankfurt-Augsburg
18:30
06 Eylül
Everton-M. United
16:00
06 Eylül
Arsenal-Chelsea
18:30
06 Eylül
Valencia-Barcelona
17:15
06 Eylül
Alaves-Osasuna
19:30
06 Eylül
Malaga-Levante
19:30
06 Eylül
Espanyol-Sevilla
22:00
06 Eylül
Frosinone-Venezia
16:00
06 Eylül
Parma -Monza
16:00
06 Eylül
Bologna-Sassuolo
19:00
06 Eylül
Juventus-AC Milan
21:45
06 Eylül
Troyes-Strasbourg
16:00
06 Eylül
Angers-Rennes
18:15
06 Eylül
Marsilya-Paris FC
21:45

Süper Lig takımları 119 yabancı futbolcu aldı

Süper Lig takımları, yaz transfer döneminde transfer ettiği 202 futbolcudan 119'unda tercihini yabancılardan yana kullandı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 06 Eylül 2026 14:11
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Süper Lig takımları 119 yabancı futbolcu aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol Süper Lig takımları, birinci transfer ve tescil döneminde kadrolarına 119 yabancı futbolcu kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Anadolu Ajansının (AA) hazırladığı dosya haberinin bu bölümünde Süper Lig takımlarının 2026-2027 sezonu için yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği transferler ele alındı.

Ligde mücadele eden ekipler, kadrosuna 202 futbolcuyu dahil etti. Yeni transfer edilen oyunculardan 83'ünü yerli, 119'unu yabancı futbolcular oluşturdu.

- En fazla yabancıyı Çorum FK aldı

Süper Lig takımlarından en fazla yabancı oyuncu transferine, ligin yeni takımı Çorum FK imza attı. 21 transferle ligin en fazla takviye yapan kulübü olan Çorum FK, bu transferlerin 11'inde tercihini yabancı oyuncudan yana kullandı.

Çorum FK'yi 10'ar yabancı oyuncu transferiyle Eyüpspor ve Amed Sportif Faaliyetler takip etti.

- Fenerbahçe tercihlerini yabancılardan yana kullandı

Yeni sezon öncesinde kadrosunu 5 yeni futbolcuyla takviye eden Fenerbahçe, Galatasaray ile birlikte ligin en az transfer yapan ekibi olurken, bu transferlerin tamamında tercihini yabancı oyuncudan yana kullandı.

En az yabancı oyuncu transferi yapan kulüpler ise Galatasaray, Başakşehir ve Alanyaspor oldu. Galatasaray yaptığı 5 transferin 4'ünde yabancı oyuncu tercihinde bulundu. 6 transfer yapan Başakşehir ve 8 transfer yapan Alanyaspor, 4'er yabancı oyuncuyla anlaşmaya vardı.

- Kulüplerin transferleri

Takım

 Toplam transfer

 Yabancı
Çorum FK

 21

 11
Amed Sportif Faaliyetler

 18

 10
Eyüpspor

 15

 10
Erzurumspor FK

 12

 8
Göztepe

 9

 7
Kasımpaşa

 13

 7
Konyaspor

 10

 7
Samsunspor

 10

 7
Beşiktaş

 10

 6
Gaziantep FK

 14

 6
Gençlerbirliği

 11

 6
Kocaelispor

 13

 6
Trabzonspor

 12

 6
Çaykur Rizespor

 10

 5
Fenerbahçe

 5

 5
Alanyaspor

 8

 4
Başakşehir

 6

 4
Galatasaray

 5

 4
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.