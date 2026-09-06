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Çaykur Rizespor'da Alanyaspor maçı öncesi tek eksik

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 06 Eylül 2026 14:33
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Çaykur Rizespor'da Alanyaspor maçı öncesi tek eksik
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 7 Eylül Pazartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Ligde 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan yeşil-mavili ekip, 6 puan elde etti.

Karadeniz ekibinde sakatlığı bulunan Alikulov, forma giyemeyecek.



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