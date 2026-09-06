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Beşiktaş sezona hızlı başladı: 10 maçta 8 galibiyet

Son 5 sezonda şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş, yeni yapılanmasıyla 2026-27 sezonuna güçlü bir giriş yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Eylül 2026 13:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş sezona hızlı başladı: 10 maçta 8 galibiyet
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Trendyol Süper Lig'de son 5 sezonda şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş, 2026-27 sezonuna yaptığı güçlü başlangıçla taraftarını umutlandırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Geçen sezonu şampiyon Galatasaray'ın 27 puan gerisinde 4. sırada tamamlayan siyah-beyazlı ekip, yeni sezona farklı bir yapılanmayla girdi.

Futbol direktörlüğüne Önder Özen'in getirildiği Beşiktaş'ta takım İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano'ya emanet edildi. Siyah-beyazlılar, kadrosunu Alexander Nübel, Salih Özcan, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic gibi isimlerle güçlendirdi.

10 MAÇTA 8 GALİBİYET

UEFA Avrupa Ligi'ne elemelerden başlayan Beşiktaş, oynadığı 6 maçın 5'ini kazanarak lig aşamasına yükseldi.

Süper Lig'de geride kalan 4 karşılaşmanın 3'ünden galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, böylece bu sezon çıktığı 10 resmi maçta 8 galibiyet elde etti.

DERBİDE DE KAZANDI





Sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekip, alınan sonucun yanı sıra sahaya koyduğu futbolla da taraftarını sevindirdi.

VLAHOVIC İYİ BAŞLADI

Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, Fenerbahçe derbisini de boş geçmedi.

Süper Lig'de bir önceki hafta Çorum FK karşısında 3 kez fileleri havalandıran 26 yaşındaki santrfor, Fenerbahçe karşısında da galibiyet golünü kaydetti.

Vlahovic, bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de çıktığı 3 karşılaşmada 4 gol attı. Sırp futbolcu, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde görev yaptığı 2 maçta ise gol sevinci yaşayamadı.

ORKUN KÖKÇÜ ÖN PLANDA

Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü de sezon başındaki performansını Fenerbahçe derbisinde sürdürdü.

Chobani Stadı'nda oynanan mücadelede Dusan Vlahovic'in galibiyet golünün hazırlayıcısı olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, takımının hücumdaki önemli isimlerinden biri oldu.

Milli futbolcu, bu sezon forma giydiği 9 karşılaşmada 3 gol kaydetti.

BEKLERDEN 3 GOLLÜK KATKI

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta bek oyuncularının hücum katkısı da dikkat çekti.

İtalyan teknik adamın oyun planında sık sık hücuma katılan bekler, bu sezon toplam 3 gol attı.

Sağ bek Amir Murillo, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde birer kez fileleri havalandırırken, sol bek Rıdvan Yılmaz da Fenerbahçe derbisinde bu sezonki ilk golünü kaydetti.

ORTA SAHADA İSTİKRAR

Beşiktaş'ın başarılı başlangıcında orta saha istikrarı da öne çıktı.

Vincenzo Italiano'nun orta sahada formayı teslim ettiği Salih Özcan, Junior Olaitan ve Orkun Kökçü üçlüsü, siyah-beyazlıların kazandığı 8 karşılaşmada birlikte görev yaptı.

Beşiktaş'ın mağlup olduğu Kauno Zalgiris ve Alanyaspor karşılaşmalarında ise bu üçlüde birer değişiklik yapıldı.

10 MAÇIN 6'SINDA GOL YEMEDİ

Beşiktaş, sezon başındaki savunma performansıyla da dikkati çekti.

Siyah-beyazlı ekip, oynadığı 10 resmi karşılaşmanın 6'sında kalesini gole kapattı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 5, Süper Lig'de ise 1 karşılaşmada rakiplerine gol izni vermedi.

Bu sezon rakip fileleri 17 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise toplam 5 gol gördü.

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