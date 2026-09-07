Dusan Vlahovic'in ilacı Vincenzo Italiano

Fenerbahçe karşısında üç puanı getiren golü atarak Siyah-Beyazlı formayla fırtına gibi esen Dusan Vlahovic'in "kullanma kılavuzu" Teknik Direktör Vincenzo Italiano'da... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 26 yaşındaki Sırp golcü, Opta verilerine göre 2000/01 sezonundan bu yana Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk üç Süper Lig maçında 4 gole ulaşan ilk yabancı oyuncu unvanını aldı.
Siyah-beyazlı taraftarları mest eden bu tarihi başlangıcın arkasındaki en büyük sır ise teknik direktör Vincenzo Italiano ile olan muazzam uyumu...
29 MAÇTA 24 GOL, 4 ASİST
Italiano'nun çalıştırdığı takımlarda toplam 29 maça çıkan ve 2322 dakika sahada kalan başarılı futbolcu, bu süreçte rakip fileleri 24 kez havalandırırken 4 de asist üretti.
Toplamda 28 kez doğrudan skor katkısı veren Vlahovic, Italiano'nun sahada tuttuğu her 83 dakikada bir skora etki etmeyi başardı.
Sırp yıldız, 48 yaşındaki teknik adamın yönetiminde çıktığı 24 lig maçında 21 gol atarak maç başına 0.88 gibi muazzam bir gol ortalaması yakaladı.
Vlahovic, kariyerinin diğer dönemlerinde birlikte çalıştığı diğer tüm teknik direktörlerle maç başına yalnızca 0.38 gol ortalaması tutturabilmişti.
Siyah-beyazlı taraftarları mest eden bu tarihi başlangıcın arkasındaki en büyük sır ise teknik direktör Vincenzo Italiano ile olan muazzam uyumu...
29 MAÇTA 24 GOL, 4 ASİST
Italiano'nun çalıştırdığı takımlarda toplam 29 maça çıkan ve 2322 dakika sahada kalan başarılı futbolcu, bu süreçte rakip fileleri 24 kez havalandırırken 4 de asist üretti.
Toplamda 28 kez doğrudan skor katkısı veren Vlahovic, Italiano'nun sahada tuttuğu her 83 dakikada bir skora etki etmeyi başardı.
Sırp yıldız, 48 yaşındaki teknik adamın yönetiminde çıktığı 24 lig maçında 21 gol atarak maç başına 0.88 gibi muazzam bir gol ortalaması yakaladı.
Vlahovic, kariyerinin diğer dönemlerinde birlikte çalıştığı diğer tüm teknik direktörlerle maç başına yalnızca 0.38 gol ortalaması tutturabilmişti.