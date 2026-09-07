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Dusan Vlahovic'in ilacı Vincenzo Italiano

Dusan Vlahovic, Vincenzo Italiano yönetiminde çıktığı 29 maçta 24 gol ve 4 asistlik performans sergileyerek her 83 dakikada bir skora katkı sağladı. Sırp yıldızın Beşiktaş'taki tarihi başlangıcının sırrı, İtalyan teknik adamla yakaladığı müthiş uyumda saklı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Eylül 2026 10:59
Haber: Akşam, Fotoğraf: AA
Dusan Vlahovic'in ilacı Vincenzo Italiano
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Fenerbahçe karşısında üç puanı getiren golü atarak Siyah-Beyazlı formayla fırtına gibi esen Dusan Vlahovic'in "kullanma kılavuzu" Teknik Direktör Vincenzo Italiano'da... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 26 yaşındaki Sırp golcü, Opta verilerine göre 2000/01 sezonundan bu yana Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk üç Süper Lig maçında 4 gole ulaşan ilk yabancı oyuncu unvanını aldı.

Siyah-beyazlı taraftarları mest eden bu tarihi başlangıcın arkasındaki en büyük sır ise teknik direktör Vincenzo Italiano ile olan muazzam uyumu...

29 MAÇTA 24 GOL, 4 ASİST

Italiano'nun çalıştırdığı takımlarda toplam 29 maça çıkan ve 2322 dakika sahada kalan başarılı futbolcu, bu süreçte rakip fileleri 24 kez havalandırırken 4 de asist üretti.

Toplamda 28 kez doğrudan skor katkısı veren Vlahovic, Italiano'nun sahada tuttuğu her 83 dakikada bir skora etki etmeyi başardı.

Sırp yıldız, 48 yaşındaki teknik adamın yönetiminde çıktığı 24 lig maçında 21 gol atarak maç başına 0.88 gibi muazzam bir gol ortalaması yakaladı.





Vlahovic, kariyerinin diğer dönemlerinde birlikte çalıştığı diğer tüm teknik direktörlerle maç başına yalnızca 0.38 gol ortalaması tutturabilmişti.



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