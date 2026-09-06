Ozan Tufan'dan sakatlık itirafı: 'Çatlak var'

Trabzonspor forması giyen Ozan Tufan, Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ozan Tufan, "Öncelikle çok önemli bir galibiyet aldık, reaksiyon verdik. Mücadelemizi, hırsımızı ve sahaya yansıyan oyun gücümüzü gösterdik ve skoru elde ettik." dedi.
Deneyimli futbolcu, "Fatih Hoca ve ekibine teşekkür ediyorum. Bunca emeklerinden dolayı hepsine teşekkür ederiz. Onların da yolu açık olsun. Hüseyin Hoca için de iyi bir başlangıç oldu. Buraya gelen taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Yapılan hatalarda da olumlu işlerde de olumsuz işlerde de hep arkamızda oldular. Bu galibiyet onlara armağan olsun." diye konuştu.
OZan Tufan, "Macaristan'da oynadığımız UEFA maçında bir pozisyonda yere düşmüştüm. Kemiğimde bir çatlak oluşmuştu, ondan dolayı ağrılarım vardı. Bugün biraz onun sıkıntısını çektim. Benim için de iyi bir maç oldu ancak son dakikalarda ağrım artınca dayanamadım" ifadelerini kullandı.
Deneyimli futbolcu, "Fatih Hoca ve ekibine teşekkür ediyorum. Bunca emeklerinden dolayı hepsine teşekkür ederiz. Onların da yolu açık olsun. Hüseyin Hoca için de iyi bir başlangıç oldu. Buraya gelen taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Yapılan hatalarda da olumlu işlerde de olumsuz işlerde de hep arkamızda oldular. Bu galibiyet onlara armağan olsun." diye konuştu.
OZan Tufan, "Macaristan'da oynadığımız UEFA maçında bir pozisyonda yere düşmüştüm. Kemiğimde bir çatlak oluşmuştu, ondan dolayı ağrılarım vardı. Bugün biraz onun sıkıntısını çektim. Benim için de iyi bir maç oldu ancak son dakikalarda ağrım artınca dayanamadım" ifadelerini kullandı.