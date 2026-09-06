06 Eylül
Trabzonspor-Gençlerbirliği
3-056'
06 Eylül
Kocaelispor-Samsunspor
1-057'
06 Eylül
Kasımpaşa-Amed Sportif
2-2
06 Eylül
Arca Çorum -Eyüpspor
3-0
06 Eylül
Antalyaspor-Sivasspor
1-155'
06 Eylül
Batman Petrolspor-Karagümrük
3-359'
06 Eylül
Muğlaspor-Vanspor FK
1-255'
06 Eylül
Hamburger SV-Mainz 05
0-5
06 Eylül
E. Frankfurt-Augsburg
1-4
06 Eylül
Everton-M. United
2-2
06 Eylül
Arsenal-Chelsea
2-1
06 Eylül
Valencia-Barcelona
0-5
06 Eylül
Alaves-Osasuna
4-284'
06 Eylül
Malaga-Levante
0-088'
06 Eylül
Espanyol-Sevilla
22:00
06 Eylül
Frosinone-Venezia
3-2
06 Eylül
Parma -Monza
1-1
06 Eylül
Bologna-Sassuolo
2-2
06 Eylül
Juventus-AC Milan
21:45
06 Eylül
Troyes-Strasbourg
2-6
06 Eylül
Angers-Rennes
1-2
06 Eylül
Marsilya-Paris FC
21:45

Uğur Uçar: "Çorum'un Süper Lig'deki ilk 3 puanı hayırlı olsun"

Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, Eyüpspor galibiyetinin ardından Çorum'un Süper Lig'deki ilk 3 puanını aldıklarını belirterek takımının performansından memnun olduğunu söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 06 Eylül 2026 20:01
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Uğur Uçar: 'Çorum'un Süper Lig'deki ilk 3 puanı hayırlı olsun'
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Eyüpspor'u 3-0 yenen Arca Çorum FK'de teknik direktör Uğur Uçar, "Çorum'un Süper Lig'deki ilk 3 puanı hayırlı olsun." dedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Süper Lig'in yeni takımı olarak 21 futbolcu transfer ettiklerini, 20 oyuncu ile yollarını ayırdıklarını söyledi.

Son 10 günde 6 transfer yapıldığını belirten Uçar, "Biz bu oyunun sinyallerini diğer maçlarda da vermiştik. Bugün skora yansıttık. Savunma anlamında daha iyi durduk. Oyun anlayışımız giderek yükselecek. Performansımız giderek yükselecek. İnşallah Çorum FK'yi maç maç giderek bu sene en iyi yere taşıyacağız." diye konuştu.

Futbolcularının performansından memnun kaldığını dile getiren Uçar, "Bugün özellikle ilk 45 dakika muhteşem bir oyun vardı. İkinci yarı oyuncu değişikliklerinden sonra futbolcular biraz futbolun keyif noktasına kaçtı. Onu da aramızda konuşacağız. Belki farkı daha da artırmamız gerekir. Güzel bir skor oldu. Çorum'un Süper Lig'deki ilk 3 puanı hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Uçar, Samsunspor ve Corendon Alanyaspor maçlarını da kazanarak, milli takım arasına avantajlı gitmek istediklerini sözlerine ekledi.





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