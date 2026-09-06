CANLI: 2. SET



TÜRKİYE: 10

İTALYA: 12





1.SET SONUCU

TÜRKİYE: 16

İTALYA: 25

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Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finale yükselen Filenin Sultanları, Avrupa şampiyonluğu için İtalya ile karşılaşıyor.Türkiye, yarı finalde Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Rakibini 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, adını finale yazdırdı.İtalya ise yarı finalde Polonya ile kozlarını paylaştı. İtalya, Polonya'yı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.