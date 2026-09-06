Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finale yükselen Filenin Sultanları, Avrupa şampiyonluğu için İtalya ile karşılaşıyor.
CANLI: 2. SET
TÜRKİYE: 10
İTALYA: 12
1.SET SONUCU
TÜRKİYE: 16
İTALYA: 25
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Türkiye, yarı finalde Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Rakibini 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, adını finale yazdırdı.
İtalya ise yarı finalde Polonya ile kozlarını paylaştı. İtalya, Polonya'yı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.
CANLI: 2. SET
TÜRKİYE: 10
İTALYA: 12
1.SET SONUCU
TÜRKİYE: 16
İTALYA: 25
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYINIZ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE NASIL FİNALE GELDİLER?
Türkiye, yarı finalde Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Rakibini 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, adını finale yazdırdı.
İtalya ise yarı finalde Polonya ile kozlarını paylaştı. İtalya, Polonya'yı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.