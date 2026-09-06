06 Eylül
Trabzonspor-Gençlerbirliği
20:00
06 Eylül
Kocaelispor-Samsunspor
20:00
06 Eylül
Kasımpaşa-Amed Sportif
2-2
06 Eylül
Arca Çorum -Eyüpspor
3-0
06 Eylül
Antalyaspor-Sivasspor
20:00
06 Eylül
Batman Petrolspor-Karagümrük
20:00
06 Eylül
Muğlaspor-Vanspor FK
20:00
06 Eylül
Hamburger SV-Mainz 05
0-5
06 Eylül
E. Frankfurt-Augsburg
1-252'
06 Eylül
Everton-M. United
2-2
06 Eylül
Arsenal-Chelsea
1-148'
06 Eylül
Valencia-Barcelona
0-5
06 Eylül
Alaves-Osasuna
0-08'
06 Eylül
Malaga-Levante
0-010'
06 Eylül
Espanyol-Sevilla
22:00
06 Eylül
Frosinone-Venezia
3-2
06 Eylül
Parma -Monza
1-1
06 Eylül
Bologna-Sassuolo
0-139'
06 Eylül
Juventus-AC Milan
21:45
06 Eylül
Troyes-Strasbourg
2-6
06 Eylül
Angers-Rennes
1-265'
06 Eylül
Marsilya-Paris FC
21:45

CANLI: Türkiye - İtalya

Filenin Sultanları, Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası şampiyonluğu için İtalya ile karşılaşıyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 06 Eylül 2026 18:49 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2026 19:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
CANLI: Türkiye - İtalya
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (3)
Google News
Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finale yükselen Filenin Sultanları, Avrupa şampiyonluğu için İtalya ile karşılaşıyor.

CANLI: 2. SET

TÜRKİYE: 10
İTALYA: 12

1.SET SONUCU

TÜRKİYE: 16
İTALYA: 25

SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYINIZ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla NASIL FİNALE GELDİLER?

Türkiye, yarı finalde Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Rakibini 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, adını finale yazdırdı.

İtalya ise yarı finalde Polonya ile kozlarını paylaştı. İtalya, Polonya'yı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.