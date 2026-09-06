Haber Tarihi: 06 Eylül 2026 19:06 - Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2026 19:06

Bein Sports 1 Canlı İzle: Trabzonspor Gençlerbirliği canlı yayın

Trabzonspor Gençlerbirliği maçı şifresiz bein sports 1 yayını | beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Trabzonspor Gençlerbirliği maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Trabzonspor Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Trabzonspor Gençlerbirliği maçı canlı yayın izleme detayları

Bein Sports 1 Canlı İzle: Trabzonspor Gençlerbirliği canlı yayın
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Trabzonspor Gençlerbirliği maçı beIN Sports izle! Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Gençlerbirliği Papara Park'ta karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz.İşte maçtan son dakika gelişmeleri... TRABZONSPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI, TIKLA




TRABZONSPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ RADYODA?

Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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75. randevu


Trabzonspor ile Gençlerbirliği, ligde 75. kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasındaki 74 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 41-14 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 19 karşılaşmada sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, söz konusu maçlarda 140 gol attı, kalesinde 74 gol yedi.

Trabzon'daki maçlar

Trabzonspor, Gençlerbirliği ile sahasında oynadığı 37 karşılaşmanın 25'inde galibiyet elde etti. Bordo-mavililer, 7 karşılaşmada sahadan beraberlikle, 5'inden ise yenilgiyle ayrıldı.

Trabzonspor geçen sezonki 2 maçı da kaybetti

Trabzonspor, Süper Lig'de geçen sezon oynadığı 2 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı. Bordo-mavili takım, geçen sezonun ilk yarısında Ankara'da karşılaştığı rakibine 4-3 yenildi. Karadeniz ekibi, sezonun ikinci yarısındaki müsabakada ise evinde başkent temsilcisine 3-0 mağlup oldu.

En farklı galibiyetler Trabzonspor'dan

İki takım arasında oynanan karşılaşmalarda en farklı galibiyetleri Trabzonspor aldı. Bordo-mavili takım, 1993-1994 sezonunda sahasında 6-0, 1989-1990 sezonunda 6-1 galip gelirken deplasmanda en farklı galibiyetleri ise 1989-1990 ve 2012-2013 sezonunda 4-0'lık sonuçlarla elde etti.

Trabzonspor Gençlerbirliği maçı saat kaçta?

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Fatih Tekke sonrası Hüseyin Çimşir

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından geçici olarak takımın başına getirilen Hüseyin Çimşir yönetiminde karşılaşmaya çıkacak.

Trabzonspor Gençlerbirliği maçı golleri izle



Trabzonspor'da beş eksik

Trabzonspor'da Batagov, Okay Yokuşlu, Malinovskyi, Saviolo ve Folcarelli'nin sakatlıkları bulunuyor.

Trabzonspor Gençlerbirliği maçı öncesi form durumları

Ligde ilk 3 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 4 puan elde ederek arzu ettiği başlangıcı yapamayan bordo-mavililer, Gençlerbirliği karşısında çıkışa geçmek istiyor. Ligin ilk haftasında başkentte Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Gençlerbirliği, ikinci hafta mücadelesinde deplasmanda Göztepe'yi tek golle mağlup etti. Üçüncü haftada sahasında Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kalan başkent ekibi, teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde 7 puan alarak 4. haftaya ikinci sırada girdi.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Fabinho, Melih, Salah, Ernest Muçi, Aral Şimşir, Onuachu.

Gençlerbirliği: İrfan Can, Pereira, Goutas, Metehan, Abdurrahim, Diabate, Traore, Oğulcan, Tongya, Erk Arda Aslan, Koita.





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