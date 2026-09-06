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Kayserispor, Murat Cem Akpınar'ı kadrosuna kattı

Kayserispor son olarak Erzurumspor forması giyen Murat Cem Akpınar'ı kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 06 Eylül 2026 19:20
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Kayserispor, Murat Cem Akpınar'ı kadrosuna kattı
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1'inci Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor son olarak Erzurumspor forması giyen Murat Cem Akpınar'ı kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Transfer sezonu kapanmadan saatler önce Kayserispor eksik bölgelerine takviye yaptı. Sarı-kırmızılı takım Oğulcan Çağlayan ve Ensar Kemaloğlu transferlerinin ardından bir diğer yerli transferini de resmen duyurdu. İç Anadolu ekibi son olarak Erzurumspor forması giyen Murat Cem Akpınar ile sözleşme imzaladı. Kayserispor sanal medya hesabından da duyurulan transferde "Ailemize hoş geldin" mesajı yer aldı. İç Anadolu ekibi böylelikle bu sezonun ilk transfer tescil dönemini 3 yerli transfer ile tamamlamış oldu.

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