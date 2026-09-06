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Jeffrey Herlings, Türkiye'de şampiyonluğunu ilan etti!

Dünya Motokros Şampiyonası'nın MXGP Türkiye ayağını kazanan Hollandalı Jeffrey Herlings, Afyonkarahisar'daki yarışın ardından genel klasmanda da şampiyonluğa ulaştı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Eylül 2026 19:36
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Jeffrey Herlings, Türkiye'de şampiyonluğunu ilan etti!
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Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) Türkiye'deki 17. ayağını kazanan Hollandalı sürücü Jeffrey Herlings, genel klasmanda da şampiyon oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla MXGP'de sezonun 17. ayağı MXGP Türkiye, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde tamamlandı.

Yarışta birinciliği Hollandalı Jeffrey Herlings elde ederken Fransız sporculardan Tom Vialle ikinci, Romain Febvre ise üçüncü sırada yer aldı.

Herlings, MXGP Türkiye'de elde ettiği puanlarla genel klasmanda da şampiyonluğa ulaştı.

Yarış sonunda düzenlenen törende dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Ödül törenine, Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Başkanı Jorga Viegas ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa katıldı.

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